Έτσι ξεγελούν οι ανήλικοι τα συστήματα ταυτοποίησης για τα social media και οι εφαρμογές γονικού ελέγχου

Την ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης για απαγόρευση της χρήσης social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών ακολούθησε η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ για ευρωπαϊκό μηχανισμό συντονισμού και μια εφαρμογή επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών. Όμως ήδη τα παιδιά έχουν στη διάθεση τους μια σειρά από τρόπους και εργαλεία για να αποφύγουν την απαγόρευση.

Όπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική , η Αυστραλία έδωσε κάποια αποτελέσματα από την απαγόρευση κάτω των 16 χρονών από τα social media. Τον Δεκέμβριο του 2025 η Αυστραλία απαγόρευσε την χρήση στα social media κάτω των 16 χρονών. Σύμφωνα με έρευνα από την UNICEF Australia το 36% των παιδιών δήλωσε ψεύτικη ηλικία κατά την εγγραφή, ενώ το 15% δανείστηκε στοιχεία σύνδεσης από γονείς η μεγαλύτερα αδέρφια. Το 11% χρησιμοποίησε VPN (κρυπτογραφημένες υπηρεσίες χρήσης του Internet) για να αλλάξει την εμφανή γεωγραφική του τοποθεσία, και το 10% κατέφυγε σε εφαρμογές πλαστογράφησης δεδομένων. Οι λήψεις VPN εκτινάχθηκαν μέσα σε λίγες μέρες από την έναρξη εφαρμογής του νόμου. Παράλληλα, εναλλακτικές πλατφόρμες όπως οι Lemon8, Yope και Converstar μπήκαν στο top-3 του αυστραλιανού App Store.

Ο Δημήτρης Γέραλης μηχανικός δικτύων και ερευνητής κυβερνοασφάλειας αναφέρει στο Naftemporiki.gr τους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ανήλικοι για να αποφύγουν την απαγόρευση αλλά και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους οι γονείς για να ελέγχουν το τι κάνουν τα παιδιά τους στο Διαδίκτυο.

Μέθοδοι που χρησιμοποιούν ηλικίες κάτω των 15 χρονών ώστε να παρακάμψουν την ασφάλεια

VPN: αλλαγή της τοποθεσίας για πρόσβαση από το «εξωτερικό»

Ψεύτικη ηλικία :συμπλήρωση ανύπαρκτης ημερομηνίας γέννησης κατά την εγγραφή

Εναλλακτικές Πλατφόρμες: μεταφορά σε πλατφόρμες που δεν θα έχει γίνει απαγόρευση.

Πλαστά η δανεισμένα ID:φωτογραφία ταυτότητας άλλου μέλους της οικογένειας για επαλήθευση της ηλίκιας

Εφαρμογές Γονικού Ελέγχου (Parental Control)

Για κινητά / tablet

Google Family Link

Δωρεάν

Έλεγχος χρόνου χρήσης

Μπλοκάρισμα εφαρμογών & ιστοσελίδων

Κατάλληλο για Android

Microsoft Family Safety

Για Windows & κινητά

Φίλτρα περιεχομένου + χρονικά όρια

Qustodio

Πολύ ισχυρό φίλτρο internet

Παρακολούθηση δραστηριότητας

Έχει και δωρεάν έκδοση

Net Nanny

Προηγμένο φιλτράρισμα σε πραγματικό χρόνο

Ρυθμίσεις στο Router (Wi-Fi)

Κλείσιμο το internet συγκεκριμένες ώρες (π.χ. μετά τις 22:00)

Μπλοκάρισμα συσκευών (με MAC address)

Φίλτρα ιστοσελίδων

Αν το router είναι από πάροχο (π.χ. Cosmote, Vodafone), μπαίνουμε στο admin panel (συνήθως 192.168.1.1).

DNS Φίλτρα (εύκολη λύση για όλο το σπίτι)

OpenDNS Family Shield

Cloudflare Family (1.1.1.3)

Μπλοκάρουν αυτόματα: πορνογραφικό περιεχόμενο, επικίνδυνες ιστοσελίδες

Ρυθμίσεις σε Windows / iPhone

Windows Family Safety (ενσωματωμένο)

Screen Time (iPhone/iPad)

Περιορισμός εφαρμογών

Φίλτρα περιεχομένου

Χρονικά όρια