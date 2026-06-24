Ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας στο Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων

» Σύσκεψη επιχειρησιακού συντονισμού

Σύσκεψη μελλοντικού επιχειρησιακού συντονισμού και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε χθες στο Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. και Χρονίων Πασχόντων Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Στόχος ο έγκαιρος συντονισμός όλων των εμπλεκομένων σε οποιαδήποτε πρόκληση προκύψει στη δομή.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος δήλωσε στα “Χανιώτικα νέα”: «Είμαστε εδώ σε μια δομή που παράγει τεράστιο κοινωνικό έργο. Η σημερινή παρουσία αποτελεί προπαρασκευή μελλοντικής άσκησης και καταγραφής κάθε προβλήματος της δομής, για να δοθεί λύση σε πρώτο χρόνο».

Η αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Χαρίκλεια Ντερμανάκη σημείωσε: «Πρωταρχική προτεραιότητα όλων των δομών είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας φιλοξενούμενων και εργαζομένων. Οι φιλοξενούμενοι μας είναι ευάλωτες ομάδες, γι’ αυτό εναρμονιστήκαμε πλήρως με τις οδηγίες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Απευθυνθήκαμε και στον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας κ. Γιώργο Τσαπάκο όπως και στη διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων. Η ανταπόκρισή τους υπήρξε άμεση και σήμερα κάναμε αυτή την πολύ ωραία προπαρασκευαστική άσκηση».