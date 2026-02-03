menu
Διεθνή

«Ετοιμη» η Ρωσία για έναν νέο κόσμο χωρίς περιορισμούς στα πυρηνικά – Λήγει η συμφωνία με ΗΠΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Φωτογραφία αρχείου, τραβηγμένη από βίντεο που παρασχέθηκε από την Υπηρεσία Τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας στις 19 Φεβρουαρίου 2022 και δείχνει έναν ρωσικό πύραυλο Iskander-K να εκτοξεύεται κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης σε πεδίο εκπαίδευσης στη Ρωσία.

«Σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση σε σχέση με πριν» θα βρεθεί ο κόσμος εκτιμά το Κρεμλίνο, σχολιάζοντας την επικείμενη εκπνοή της ισχύος της συνθήκης New Start μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη για ένα νέο κόσμο χωρίς περιορισμούς στα πυρηνικά, καθώς αν η Μόσχα και η Ουάσινγκτον δεν καταλήξουν σε κάποιου είδους διμερή συνεννόηση της τελευταίας στιγμής, η ισχύς της συνθήκης New START, η οποία υπογράφηκε το 2010 από τον αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τον Ρώσο πρόεδρο Ντίμτρι Μεντβέντεφ, θα εκπνεύσει στις 5 Φεβρουαρίου.

Οπως μετέδωσε το ertnews, «σε μόλις λίγες ημέρες ο κόσμος θα βρεθεί σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση από πριν. Για πρώτη φορά η Ρωσία και οι ΗΠΑ, που διαθέτουν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια, θα βρεθούν χωρίς ένα θεμελιώδες έγγραφο που θα περιορίζει και θα ελέγχει αυτά τα οπλοστάσια», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος τη ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αυτό είναι πολύ κακό για την παγκόσμια ασφάλεια», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως η συμφωνία New Start, η τελευταία συνθήκη ελέγχου των εξοπλισμών που συνδέει τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου. Υπογράφηκε το 2010 και προβλέπει ότι κάθε πλευρά θα διαθέτει έως 800 εκτοξευτήρες και βαρέα βομβαρδιστικά, όπως και 1.550 ανεπτυγμένες επιθετικές πυρηνικές κεφαλές.

Η Ρωσία είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του 2023 ότι αναστέλλει τη συμμετοχή της στη συνθήκη χωρίς ωστόσο να αποσυρθεί επισήμως από αυτήν, διευκρινίζοντας ότι θα συνεχίσει να σέβεται τα όρια που προβλέπει.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον την παράταση κατά ένα έτος της New Start, μια πρόταση την οποία ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «καλή ιδέα». Ωστόσο οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει οριστικά σε αυτή την πρόταση.

Ο Πεσκόφ τόνισε σήμερα (03/02) ότι αυτή παραμένει στο τραπέζι: «Η ρωσική πρωτοβουλία παραμένει στο τραπέζι (…) Δεν έχουμε ακόμη λάβει απάντηση από τους Αμερικανούς».

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ερωτηθείς πρόσφατα από το AFP, είχε απαντήσει ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θα αποφασίσει τον δρόμο που θα ακολουθήσει αναφορικά με τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων με βάση το δικό του χρονοδιάγραμμα».

Εξάλλου το Κρεμλίνο επεσήμανε ότι προς το παρόν δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από την Ινδία αναφορικά με την ενδεχόμενη διακοπή από το Νέο Δελχί της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για τη σύναψη διμερούς εμπορικής συμφωνίας.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει καμία ανακοίνωση από το Νέο Δελχί για το θέμα», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Χθες, Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι του υποσχέθηκε ότι η χώρα του θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία στο πλαίσιο της εμπορικής της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Η Ρωσία είναι έτοιμη για ένα νέο κόσμο χωρίς περιορισμούς στα πυρηνικά

Η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα ενός κόσμου χωρίς ελέγχους και περιορισμούς στα πυρηνικά όπλα αφού εκπνεύσει η ισχύς της συνθήκης New START αργότερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε επίσης ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ζητήματα ελέγχου των εξοπλισμών.

Αν η Μόσχα και η Ουάσινγκτον δεν καταλήξουν σε κάποιου είδους διμερή συνεννόηση της τελευταίας στιγμής, η ισχύς της συνθήκης New START, η οποία υπογράφηκε το 2010 από τον αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τον Ρώσο πρόεδρο Ντίμτρι Μεντβέντεφ, θα εκπνεύσει στις 5 Φεβρουαρίου.

«Η απουσία απάντησης είναι επίσης απάντηση» δήλωσε από το Πεκίνο ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, αναφερόμενος στην απουσία απάντησης από την Ουάσινγκτον σε ρωσικές προτάσεις για να παραταθούν οι περιορισμοί της New Start.

Η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα όπου οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου δεν θα έχουν όρια για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ρωσία υποστηρίζει τη θέση της Κίνας στον έλεγχο των εξοπλισμών.

Σχετικά με το Ιράν, ο Ριαμπκόφ δήλωσε πως οι προτάσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν ισοδυναμούν με τελεσίγραφα. Πρόσθεσε πως, αν οι ΗΠΑ στείλουν πολλά συστήματα πυραυλικής άμυνας στη Γροιλανδία, τότε η Ρωσία θα πρέπει να λάβει αντισταθμιστικά μέτρα στη στρατιωτική σφαίρα.

 

