Ετήσιος χορός του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων ανακοινώνει τη διοργάνωση του Ετήσιου Χορού 2025, ενός θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί ως το κορυφαίο κοινωνικό γεγονός της Κρητικής Τουριστικής Οικογένειας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στο κέντρο «Αναδρομές», με τη συμμετοχή του Πέτρου Ιακωβίδη και του καλλιτεχνικού του σχήματος, προσφέροντας μια βραδιά υψηλού επιπέδου ψυχαγωγίας και δικτύωσης.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι ο εορτασμός της ολοκλήρωσης της τουριστικής περιόδου, με τη συμμετοχή στελεχών του ξενοδοχειακού κλάδου, συνεργατών από τουριστικά γραφεία, προμηθευτών και εκπροσώπων φορέων του τουρισμού.

Τα έσοδα του χορού θα διατεθούν για την υποστήριξη των δράσεων του Συλλόγου, οι οποίες στοχεύουν:

• στην υλοποίηση εξειδικευμένων ημερίδων,εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης στον τουρισμό,

• στη βελτίωση των προδιαγραφών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ξενοδοχείων της Κρήτης,

• καθώς και στη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την τοπική τουριστική βιομηχανία.

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων προσκαλεί τα μέλη του, τους συνεργάτες, τους εκπροσώπους των τουριστικών φορέων και όλους τους φίλους να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της τουριστικής κοινότητας της Κρήτης»