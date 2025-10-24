Ετήσιο Μνημόσυνο Πεσόντων Ιερολοχιτών

Το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων Ιερολοχιτών, έλαβε χώρα, σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγού Δημητρίου Χούπη, στο ομώνυμο Μνημείο στο Πεδίον του ‘Αρεως στην Αθήνα.

Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ο διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου αντιστράτηγος Γεώργιος Μανουράς, η αντιπεριφερειάρχης Αλσών-Πάρκων και Υγείας Ζώων της Περιφέρειας Αττικής Ελευθερία Μωραϊτάκη-Πικρού, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός ε.α. Κωνσταντίνος Φλώρος, ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) στρατηγός ε.α. Γεώργιος Τσιτσικώστας, εν ενεργεία και απόστρατοι αξιωματικοί, οι Ακόλουθοι ‘Αμυνας της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόεδροι και εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Εφέδρων Καταδρομέων καθώς επίσης και συγγενείς των πεσόντων Ιερολοχιτών.