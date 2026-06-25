Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην ΙΛΑΕΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης προσκαλεί τα μέλη της την Δευτέρα την 29 Ιουνίου 2026 στις 18:30 στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας (Πλατεία Αγίου Τίτου, Λόφος Καστέλλι, Χανιά) και, εάν δεν υπάρξει απαρτία, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 (την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο), με τα εξής θέματα:

1. Ετήσιος Διοικητικός Απολογισμός.

2. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός.

3. Προτάσεις και συζήτηση για τη δράση της Εταιρείας.

«Η παρουσία των μελών και οι προτάσεις τους είναι πολύτιμες στους στόχους και την δράση της Εταιρείας, με σκοπό την στήριξη και προώθηση του πολιτισμού στον τόπο μας», αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου.