Εθιμοτυπικές επισκέψεις στο Δημαρχείο Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με τον νέο Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Υποστράτηγο Μιχαήλ Γ. Σεληνιωτάκη, συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης στο γραφείο του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι Μανώλης Λέκκας και Μιχάλης Τσουπάκης, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στενή και αγαστή συνεργασία μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Πυροσβεστικού Σώματος, με έμφαση στον συντονισμό, την πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενόψει και της αντιπυρικής περιόδου.


Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Σημανδηράκης υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Διοικητή της 1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών, Ταξίαρχο Αλέξανδρο Γκρέμο.
Κατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής επίσκεψης, συζητήθηκαν ζητήματα που άπτονται της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιαίτερα σε θέματα πολιτικής προστασίας, διαχείρισης κρίσεων και συνδρομής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Ο Δήμαρχος Χανίων από την πλευρά του εξέφρασε την εκτίμησή του για το έργο και την αποστολή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας πως «βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κυριολεκτικά και μεταφορικά».

Με το πέρας των συναντήσεων πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή των καθιερωμένων αναμνηστικών δώρων.

