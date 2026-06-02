Εθελοντής στον τόπο σου

Με το χορτοκοφτικό του καθάρισε όλο το µήκος της Λαιναρτέµη, στον δυτικό τοίχο του 1ου Γυµνασίου Κισσάµου. Πριν λίγες ηµέρες είχε κάνει κάτι ανάλογο στο χώρο του κάστρου. Ο κ. ∆ηµήτρης Γρυµπαουλάκης, που είναι και ο άνθρωπος που έκανε αυτή τη δουλειά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Προβολής Κισσάµου η “Γραµβούσα” µας είπε «απλά εθελοντής, θέλω να κάνω κάτι καλύτερο για τον τόπο µου. Έτσι πρέπει να κάνουµε όλοι». Μια καλή προσπάθεια που αξίζει να βρει µιµητές.