Εθελοντική δράση στο Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας με Πρωτοβουλία του Πολυτεχνείου Κρήτης

Αξιέπαινη και γεμάτη περιβαλλοντικό συμβολισμό η δράση που πραγματοποιήθηκε μετά τις 10 το πρωί της Κυριακής στο Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, ύστερα από κάλεσμα του Ιδρύματος προς τους πολίτες. Εθελοντές κάθε ηλικίας ανταποκρίθηκαν με προθυμία, συμμετέχοντας στις δενδροφυτεύσεις και στη φύτευση θαμνωδών ειδών, δίνοντας ζωή και νέο πράσινο στο όμορφο αυτό φυσικό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς προσέλκυσε αρκετό κόσμο, οικογένειες με παιδιά αλλά και φίλους της φύσης, οι οποίοι με διάθεση προσφοράς και συνεργασίας συνέβαλαν στην ενίσχυση του φυσικού πλούτου. Κοντά τους συνέβαλε και ομάδα εθελοντών Σαμαρειτών του Περιφερειακού Τμήματος Χανίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Το συγκεκριμένο πάρκο δημιουργήθηκε το 1994 από τον τότε Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιάννη Φίλη, με ιδρυτικό δωρητή την Παγκρήτια Ένωση Αμερικής. Αποτελεί έναν θαυμάσιο φυσικό χώρο εξοχής, όπου ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει μονοπάτια μέσα στη φύση, ελαιώνα, λιβάδι με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, ποικιλία δέντρων, τεχνητές λίμνες, πηγάδι, αλώνι, ασβεστοκάμινο, θερμοκήπιο, παρατηρητήριο, καθώς και αγροτόσπιτο εξοπλισμένο με τα απαραίτητα εργαλεία για τις ανάγκες του χώρου.

Για τη δράση τους αυτή, μας μίλησε ο γεωπόνος του Πολυτεχνείου, Στράτος Τζιρτζιλάκης υπογραμμίζοντας τα εξής: «Η συμμετοχή του κόσμου μας γεμίζει αισιοδοξία και αποδεικνύει ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο υπόθεση των ειδικών αλλά ευθύνη όλων μας. Στο Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας εδώ, προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε την κρητική βιοποικιλότητα, φυτεύοντας επί πλέον δέντρα και θαμνώδη είδη που ταιριάζουν στο τοπικό οικοσύστημα. Ο συνολικός αριθμός δέντρων και φυτών που θα ενισχύσουν τον πλούσιο φυσικό μας χώρο ανέρχεται σε 300 καλλιέργειες εκ των οποίων τα 200 είναι δέντρα και τα 100 θαμνοειδή ».