Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τη συμβολή της περιβαλλοντικής οργάνωσης We4all, της ΔΕΔΙΣΑ, του Δήμου Χανιών και εθελοντών, διοργανώνει Εθελοντική Δενδροφύτευση στο Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί ένας πιο πράσινος και φιλόξενος χώρος για όλους

📅 Ημέρα & Ώρα: Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, 10:00 – 14:00

📍 Τοποθεσία: Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας Πολυτεχνείου Κρήτης, Χανιά

Όπως αναφέριε η σχετική ενημέρωση οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους «Εργαλεία κήπου (φτυάρια, γάντια), καπέλο, νερό, όρεξη για δουλειά και διασκέδαση!»