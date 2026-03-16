Εθελοντική αιμοδοσία στο ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου

Το ΕΠΑ.Λ. –Ε.Κ. ΕΛ. Βενιζέλου σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Alzheimer Χανίων, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών ν. Χανίων «Άγιος Ιωάννης», το Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας», τη Νοσοκομειακή Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και την Αδελφότητα Μικρασιατών ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος» διοργανώνουν, όπως ανακοινώθηκε, εθελοντική αιμοδοσία και δωρεά μυελού των οστών την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στο χώρο του ΕΠΑ.Λ. –Ε.Κ. ΕΛ. Βενιζέλου κατά τις ώρες 9.00π.μ.-13.30μ.μ.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «η εθελοντική αιμοδοσία και η δωρεά μυελού των οστών αποτελούν πράξεις αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που μπορούν να χαρίσουν ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Καλούμε όλους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια με τη συμμετοχή τους, συμβάλλοντας στη διάδοση της αξίας του εθελοντισμού και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Κάθε σταγόνα αίματος και κάθε νέα εγγραφή δότη μυελού των οστών μπορεί να κάνει τη διαφορά»