menu
13.9 C
Chania
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Εθελοντική αιμοδοσία στο αίθριο της Λότζια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο αίθριο της Λότζια από τις 09:30 έως τις 14:00. Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται κάθε Σάββατο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία διοργανώνει ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης» με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.

Σε αυτή την κοινή προσπάθεια, καλούνται όλοι να συμμετάσχουν. Η αιμοδοσία απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν αίμα. Οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν διαρκείς και κάθε προσφορά είναι πραγματικά πολύτιμη. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει τράπεζα αίματος, ούτε διαχείριση αίματος. Κάθε Εθελοντής Αιμοδότης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις μονάδες που έχει προσφέρει σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης σε αίμα, δικής του ή οικείων του.
Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες/γυναίκες από 18-65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα.
Παράλληλα θα γίνεται ενημέρωση για την δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων (μυελού των οστών) και την δωρεά οργάνων. Σημειώνεται ότι για την πληρέστερη ενημέρωση και ενδυνάμωση των αιμοδοτών πριν τις αιμοδοσίες, πραγματοποιούνται διαδικτυακά από τον «Αιματοκρήτη» «Αιμοδοτικές Συναντήσεις» (webinars), σε μέρες και ώρες που ανακοινώνονται στη σελίδα www.aimatocritis.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλέφωνα: 2810239773 και 6978247010 και στο e-mail: aimatocritis@hotmail.com.»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum