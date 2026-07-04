Εθελοντική αιμοδοσία με πρωτοβουλία Μαρκογιαννάκη

Η εθελοντική αιμοδοσία αναδεικνύεται σε θεσμό κοινωνικής προσφοράς, καθώς για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η δράση που συνδιοργάνωσαν το γραφείο του βουλευτή Χανίων Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Άγιος Ιωάννης».

Από νωρίς το πρωί, η προσέλευση των πολιτών ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση για έμπρακτη στήριξη του νοσοκομείου Χανίων. Ένα από τα πιο ελπιδοφόρα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης ήταν η συμμετοχή πολλών νέων, αρκετοί από τους οποίους προσήλθαν για να προσφέρουν αίμα για πρώτη φορά. Ο κ. Μαρκογιαννάκης χαρακτήρισε τη συμμετοχή τους ως παράδειγμα προς μίμηση, εκφράζοντας την ελπίδα η πρώτη αυτή επαφή να αποτελέσει την απαρχή για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς τακτικών αιμοδοτών, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για τη συνοχή της κοινωνίας. Υπογραμμίζοντας ότι η αιμοδοσία είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να αποδεικνύεται η αλληλεγγύη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, ο κ. Μαρκογιαννάκης επισήμανε ότι το αίμα αποτελεί βασική ανάγκη για συμπολίτες μας, που παλεύουν με δύσκολες ασθένειες. Η αφιέρωση λίγου χρόνου από τη ζωή ενός εθελοντή μπορεί να αποβεί σωτήρια για ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχαριστίες του προς όλους τους εθελοντές, τον Σύλλογο «Άγιος Ιωάννης», καθώς και το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και τους γιατρούς του νοσοκομείου. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική για την άρτια διοργάνωση αυτής της «πολύ όμορφης δράσης», η οποία φιλοδοξεί να συνεχίσει να ενισχύει το πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ελπίδα Γιατρά