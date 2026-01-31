Εθελοντική αιμοδοσία από το Πειραματικό ΓΕΛ Χανίων

Το Πειραματικό ΓΕΛ Χανίων, πιστό στις αξίες της κοινωνικής προσφοράς και της ενεργού συμμετοχής στα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας, διοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος», τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «Ορίζοντες» και τον Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Εθελοντική Αιμοδοσία την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 μεταξύ 9:00 και 14:00 στον χώρο του σχολείου. Η δράση πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος Βιολογίας Α’ Λυκείου και της συμμετοχής του σχολείου στο διαγωνισμό Σχολεία Γέφυρες Ζωής και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, τα οποία αποτελούν πολύτιμο αγαθό για τα νοσοκομεία και τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια από τις πιο ουσιαστικές μορφές κοινωνικής προσφοράς. Πρόκειται για μια απλή, ανώδυνη και απολύτως ασφαλή διαδικασία, η οποία όμως μπορεί να σώσει ζωές. Λίγα μόλις λεπτά από τον χρόνο ενός υγιούς ανθρώπου μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμο δώρο ζωής, προσφέροντας ελπίδα, δύναμη και ανακούφιση σε ασθενείς, τραυματίες και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μέσα από αυτή τη δράση, το Πειραματικό ΓΕΛ Χανίων επιδιώκει όχι μόνο να συμβάλει έμπρακτα στην κάλυψη μιας σημαντικής κοινωνικής ανάγκης, αλλά και να καλλιεργήσει στους/στις μαθητές/τριες τις αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευαισθησίας. Το σχολείο, ως ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη μετάδοση γνώσεων, αλλά στοχεύει στη διαμόρφωση ενεργών, υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων πολιτών.

Στη δράση αιμοδοσίας καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, γονείς, καθώς και πολίτες της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας των Χανίων, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο δεν έχει ηλικία ούτε όρια. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Σε μια εποχή όπου οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες και διαρκείς, τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Το αίμα δεν μπορεί να παραχθεί τεχνητά μπορεί μόνο να προσφερθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι’ αυτό και η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη.

Ας κάνουμε τη 5η Φεβρουαρίου μια ημέρα προσφοράς, ανθρωπιάς και ζωής. Με μια απλή πράξη, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης από το σχολείο μας προς ολόκληρη την κοινωνία.

Η είσοδος στον χώρο της αιμοδοσίας θα πραγματοποιείται από τον προαύλειο χώρο του σχολείου, επί της οδού Βολουδάκηδων αρ. 14.