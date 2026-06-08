ΕΤΑΝΑΠ: Μια επιχείρηση, κοµµάτι της ταυτότητας του τόπου µας

Ανοίγοντας ένα µπουκάλι νερό της ΕΤΑΝΑΠ, πολλοί απλά θα απολαύσουν ένα από τα καλύτερα προϊόντα του κλάδου σε διεθνές επίπεδο. Για τους περισσότερους όµως Χανιώτες, αυτό το µπουκαλάκι περιέχει πολλά περισσότερα.

Περιέχει το όραµα του συνεταιριστικού επιχειρείν, τη µεγάλη παρακαταθήκη του Ειρηναίου Γαλανάκη, τους αγώνες και τις προσπάθειες ανθρώπων για να φτάσει ένα προϊόν από τον Αποκόρωνα να είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιµη κρητική επωνυµία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πίσω από αυτή τη διαδροµή δεν βρίσκονται µόνο εγκαταστάσεις, µηχανήµατα και οικονοµικοί δείκτες. Βρίσκονται άνθρωποι που κρατούσαν το τιµόνι σε καιρούς δύσκολους. Κι αυτό το τιµόνι το κράταγε ο Μανώλης Αποστολάκης, η διοίκηση του οποίου έφερε στην ΕΤΑΝΠ νέα επίπεδα ανάπτυξης, επενδύσεων και εξωστρέφειας.

Σε µια εποχή που πολλές παραγωγικές µονάδες της επαρχίας είτε συρρικνώθηκαν είτε εξαφανίστηκαν, η ΕΤΑΝΑΠ παρέµεινε επί ηµερών Αποστολάκη σηµείο αναφοράς αλλά και αντίστασης απέναντι σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους που συχνά – πυκνά επιχείρησαν να την αρπάξουν για ένα κοµµάτι ψωµί.

Στην προσπάθεια αυτή της ΕΤΑΝΑΠ, στήριγµα στάθηκε η Τράπεζα Χανίων και προσωπικά ο Μιχάλης Μαρακάκης. ∆εν ήταν άλλωστε η µοναδική περίπτωση. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα η ΑΒΕΑ και η ΒΙΟΧΥΜ που αν δεν υπήρχε η Τράπεζα Χανίων θα είχαν εξαφανιστεί από τον χάρτη.

Οι εξελίξεις του Σαββάτου προκαλούν αναµφίβολα στεναχώρια, ιδιαίτερα όταν επιβάλλονται εκ των άνωθεν. Προφανώς υπάρχουν κανόνες εποπτείας, θεσµικά πλαίσια και υποχρεώσεις που απορρέουν από το τραπεζικό σύστηµα και τις κατευθύνσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Ωστόσο δύσκολα µπορεί να εξηγήσει κανείς στον απλό πολίτη γιατί µια τράπεζα οφείλει να αποχωρήσει από µια συµµετοχή που αποδεδειγµένα δηµιουργεί αξία, θέσεις εργασίας και αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο µας.

Και η αγωνία αυτή όλων µας για την επόµενη µέρα της ΕΤΑΝΑΠ είναι ίσως η µεγαλύτερη επιβεβαίωση για την επιτυχία του Μανώλη Αποστολάκη. Για το τι θα ξηµερώσει η επόµενη µέρα χωρίς αυτόν στη διοίκηση.

Ελπίδα κι ευχή όλων, η ΕΤΑΝΑΠ να παραµείνει µια µεγάλη επιχείρηση αλλά και να κρατήσει “ζωντανά” όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την έκαναν να έχει µια ξεχωριστή θέση στην τοπική ιστορία αλλά και στη συνείδηση των ανθρώπων του τόπου µας.