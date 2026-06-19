ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. – ο Αποκόρωνας

» Δεν πουλιέται – δεν εξαγοράζεται

«Απού τρώει το λινάρι** τρώει το πουκάμισο του»

Λαϊκή παροιμία – Λαϊκή Σοφία

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Το Σάββατο 6, Ιουνίου 2026 (το πρωί) είχε η ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Γενική Συνέλευση στο Στύλο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι παρών αν και έχω υπάρξει πάνω από είκοσι έτη εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Άσχημα νέα άκουσα από τη «Νέα Τηλεόραση» στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων και δηλώσεις του Προέδρου της Τράπεζας Χανίων και του Μανώλη Αποστολάκη, του οποίου το όνομα έχει ταυτίσει ο κόσμος με την ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Είναι η ψυχή της. Παλεύει από την ίδρυση της για την λειτουργία της. Τώρα;;; Διάβασα την Δευτέρα 8 Ιουνίου στο πρωτοσέλιδο της έγκριτης εφημερίδας μας «Χανιώτικα Νέα»: «Γυρίζει σελίδα η ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ.», «Σε μεγάλο επενδυτή το πλειοψηφικό πακέτο», «Πάνω από 15 € η τιμή πώλησης των μετοχών», «Ανακοινώσεις μελών της Διοίκησης της» Κεραυνός εν αιθρία, στους μετόχους, στην Χανιώτικη Κοινωνία!!! Στην κυριολεξία «γκρούβομαι» αν δε μιλήσω. Λένε: Πιέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος προς την Τράπεζα Χανίων!!! «Από πού ως πού η Τράπεζα Ελλάδος επεμβαίνει στην Διοίκηση της Υγιούς Εταιρείας, της ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. και στο ξεπούλημα της»;;; Θα τραγουδήσω «μόνος μου» και σόλο, το Νέο-ριζίτικο!!! «Παιδιά!!!

Κι ήντα γινήκανε οι Αποκορωνιώτες, μουδέ (μήτε) τσοι μέσες φαίνονται μουδέ τσ’ αναμεσάδες !! Στον κάτω κόσμο βρίσκονται, στην τέλειωση του κόσμου!! Κι έχουν μπροστάρη και αρχηγό τον Άγιο Ειρηναίο…» Από την Απτέρα (από το Πλατάνι προσθέτω), μέχρι την Υδραμία, (Στέλλα Αλιγιζάκη) και από της Γριάς το Σωρό Μέχρι τη Δραπανοκεφάλα (καταδυτικό πάρκο) εκτείνεται ο ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ. Για την ανάπτυξη αυτού που τόπου, ΝΟΙΑΖΟΤΑΝ «ο Φιλόσοφος Νους», που σημάδεψε τον καιρό του, ο Ειρηναίος Γαλανάκης, που ευαισθητοποίησε τους Αποκορωνιώτες και ίδρυσε την ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. πριν 48 χρόνια, στην αίθουσα ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, στο Γυμνάσιο Βάμου και έλεγε ότι θα πηγαίνει το πλοίο-καράβι το νερό στη Μέση Ανατολή και στα Εμιράτα και θα γυρίζει γεμάτο πετρέλαιο!!! (πλούτο). Η μακρόχρονη πορεία της ήταν δύσκολη. Πάλεψε, κλειδωνίστηκε, πέρασε πολλούς υφάλους και σκοπέλους. Πάλεψε με την Coca-Cola, την γλύτωσε από την Attica (ΑΝΕΚ). Το ΙΝΚΑ Χανίων, ο Αποστόλης Αλεξάκης, Δ/νων Σύμβουλος, Μέτοχος βοήθησε την ΕΤΑΝΑΠ!!! Διακρίθηκε με παγκόσμιες βραβεύσεις!!! Και απρόσμενα και αναπάντεχα!!! Άσχημα νέα!!! Στο βωμό της παγκοσμιοποίησης ενός κακού Μύρια έπονται!!! Ποιος καταβροχθίζει ποιόν;;; Ο Αποκόρωνας βρίσκεται Σε Αναπτυξιακή Πορεία!!! Το βλέπει ο κόσμος, το δηλώνει και ο Δήμαρχος και παρουσιάζει έργα και όχι λόγια. Είχε Αγροτική Τράπεζα, είχε Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημόσιο Ταμείο, Ειρηνοδικείο, Τράπεζες (Εθνική, Χανίων), Συνεταιρισμούς και όλα καταργούνται σταδιακά. Υπήρχαν 34 κοινότητες, έγιναν πέντε Καποδιστριακοί Δήμοι και τώρα «ένας Καλλικρατικός» Δήμος!! Σήμερα στον Αποκόρωνα υπάρχουν αρκετές Υγιείς Επιχειρήσεις, υπάρχουν αρκετοί πνευματικοί και ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι. Υπάρχουν και πολλοί υποψήφιοι μνηστήρες για τον Δήμο Αποκορώνου, για να γίνει ακόμα καλύτερη η ζωή του Αποκορωνιώτη και να μην χάσει την ταυτότητά του (ιστορική, πολιτιστική, πολυπολιτισμική, σύγχρονη. Οι εταιρείες μπορεί να αλλάζουν χέρια αλλά σε ποια χέρια πηγαίνει η ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ.;

Δε λέμε «Δήμαρχε παρακολουθούμε, μιλάμε ΚΑΘΑΡΑ»!!! Η έδρα της Εταιρείας είναι δίπλα στις πηγές της. Ο Ειρηναίος περπατούσε εις την γην και ατένιζε τον Ουρανό, τα λόγια του είναι σταλαχτίτες έγνοιας για τον άνθρωπο και σταλαγμίτες σοφίας ανεξίτηλοι Να παραμείνει η οικονομία της περιοχής στα χέρια των Αποκορωνιωτών – Χανιωτών – Κρητικών. Προσοχή!!! Μη χάσει το στόχο της η ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Και φύγει από τα χέρια Αποκορωνιωτών-Χανιωτών όπως έγινε με την ΑΝΕΚ. Όμορφε Αποκόρωνα που θέλω το Καλό σου Σκέφτομαι και αναπολώ το μέλλον των παιδιών σου Δεν πουλώ τις μετοχές μου!!! Στον Ομφαλό της Επαρχίας υπάρχει το Κοινωφελές Ίδρυμα Αγία Σοφία, Προσφορά Ειρηναίου Γαλανάκη προς τον Αποκόρωνα για να είναι το Σπίτι και η ΒΟΥΛΗ του. Ας γίνει μία Σύναξη για άμεση ενημέρωση για την τύχη αυτού του τόπου. Όχι στην πώληση μετοχών μικρομέτοχων και μεγαλομέτοχων (ανεξαρτήτως τιμής) Χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Καμαροχαίρομαι σας

*Ο Πέτρος Πανηγυράκης είναι Δάσκαλος

**Λινάρι ήταν Ένα φυτό που καλλιεργούσαμε Μέχρι και το 1950 Και έκαναν και πουκάμισα και παντελόνια και φορέματα υφαντά. Φθιάχναμε κι άλλα πράγματα…