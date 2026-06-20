Έστω σήμανση!

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Στην οδό Καλλινίκου Σαρπάκη στο ύψος της οδού Δασκαλογιάννη εδώ και σχεδόν 10 μέρες έχει δημιουργηθεί μία λακκούβα – καθίζηση του οδοστρώματος. Όπως ανέφερε πολίτης παρόλο του ότι ο δήμος Χανίων ήδη έχει ενημερωθεί δύο φορές για την αποκατάσταση, δεν έχει τοποθετηθεί ούτε σήμανση ώστε να μην κινδυνεύουν οι διερχόμενοι πολίτες!