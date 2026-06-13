Εστίαση: Βαθύ το αποτύπωμα της ακρίβειας – Μειωμένη κίνηση κατά 25% στα Χανιά

Μείωση της κίνησης της τάξη του 25% στην εστίαση καταγράφουν τα καταστήματα του κλάδου στα Χανιά, σύμφωνα με στοιχεία του σωματείου τους.

Σε συνέντευξη Τύπου χθες, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του σωματείου ρωτήθηκαν από τα “Χ.ν.” για την αύξηση του κόστους λειτουργίας των καταστημάτων και την κατανάλωση που κάνουν οι πελάτες τους.

Ο κ. Μανώλης Καμηλάκης αντιπρόεδρος εστίασης νομού Χανίων, σημείωσε πως «έχω εστιατόριο στο παλιό λιμάνι. Παλιότερα οι πελάτες μας έπαιρναν και ένα ορεκτικό. Τώρα πλέον πάνω από το 70% των πελατών, ας πούμε ένα ζευγάρι, παίρνουν ένα κυρίως πιάτο, χωρίς ψωμί εννοείται, και ένα μπουκάλι νερό στην καλύτερη περίπτωση. Έλληνες δεν υπάρχουν καθόλου, μόνο ξένοι. Δηλαδή ένα 5-10% να είναι Έλληνες και αυτό αντιπροσωπεύει όλα τα μαγαζιά στο ενετικό λιμάνι. Πώς να κατέβει ο Έλληνας; Το 2019 π.χ. το καλαμάρι το είχα 7,5 ευρώ και τώρα το έχω 16,90 ευρώ. Δεν διπλασιάστηκε ο μισθός του για να το πληρώσει!

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης κ. Βασίλης Οικονομάκος επεσήμανε πως «θα πρέπει να ξαναδούμε σφαιρικά τα ζητήματα και του τέλους παρεπιδημούντων, το οποίο τη χρονιά που πέρασε πήρε αύξηση, καθώς και των δημοτικών τελών. Θα πρέπει να υπάρξει μαζί με τον δήμο -πράγμα που ο δήμος το έχει αρνηθεί- συνεργασία και έλεγχος δρόμο τον δρόμο, καταγραφή σχετικά με την κατάληψη τραπεζοκαθισμάτων. Δεν μπορούμε να καθόμαστε πάνω από ένα χάρτη και να τραβάμε γραμμές μέσα από ένα γραφείο σε κάτι το οποίο σημαίνει επιβίωση για τον επαγγελματία της εστίασης. Ένα τελευταίο για την εστίαση, το οποίο έχει γίνει πολύ έντονο τελευταίους μήνες, είναι ο βραχνάς των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι 3 εταιρείες, δεν ξέρουμε πότε θα βρεθεί και ένας τέταρτος και πέμπτος και έκτος, ο καθένας με δικό του τιμολόγιο και πλέον τρέχουν στα δικαστήρια τους συναδέλφους. Είναι μια διαδικασία στην οποία ο νόμος είναι μαζί τους χρόνια τώρα. Εάν χρειαστεί ο επαγγελματίας να πάει στα δικαστήρια, δεν τη γλιτώνει. Και ο τρόπος με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν είναι χειρότερος από ό,τι αντιμετωπίζει η τράπεζα σε περίπτωση δανείου. Εμείς απαιτούμε έναν ενιαίο φορέα πνευματικών δικαιωμάτων με σωστή ταύτιση τετραγωνικών, τζίρου κ.λπ.».

Σε ερώτηση για το ότι το κόστος από την αύξηση των πρώτων υλών μετακυλίεται στους πελάτες, ο κ. Οικονομάκος απάντησε πως αυτό έχει αποτέλεσμα «να μην καταναλώνει! Έχει πέσει η κατανάλωση και όχι μόνο στον Έλληνα πελάτη αλλά και στον τουρίστα. Υπάρχει έλλειμμα, το 25% έχει περικόψει τις δαπάνες διασκέδασης. Αν μιλήσετε με επαγγελματία που δραστηριοποιείται στο κομμάτι του ποτού και της ψυχαγωγίας, τις καθημερινές μιλάμε για κάτω από το 50% της κίνησης σε σχέση με άλλες χρονιές».

Αναφορικά με το αν υπάρχουν προγράμματα επιδότησης για τις επιχειρήσεις εστίασης, ο πρόεδρος του Σωματείου απάντησε πως «στην εστίαση δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο επί της ουσίας να σε βοηθάει. Τα πιο πολλά είναι σε σημεία, αν δεν κάνω λάθος, του open mall που έγινε κάποια κίνηση και κάποια ΕΣΠΑ που είχαν βγει σε συνεργασία με τον δήμο. Ο επαγγελματίας της εστίασης έχει απορροφήσει από το 2000 και μετά αυξήσεις ΦΠΑ, αυξήσεις ειδικών φόρων στο αλκοόλ και στον καφέ, με την έναρξη του πολέμου της Ουκρανίας στα έλαια, τώρα με την ενέργεια. Αυτό που λέμε τώρα “ακριβό προϊόν” στην εστίαση, είναι κανονικά κοστολογημένο όσο πιο σφιχτά μπορούμε».

Στη συνέντευξη σημειώθηκε επίσης πως ένα μεγάλο έξοδο για την εστίαση, και ειδικά στο λιμάνι, είναι τα ενοίκια που φτάνουν τα 20 ευρώ το τ.μ.