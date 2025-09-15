Εσπερινός στο κοινωφελές ίδρυμα “Αγία Σοφία”

Με την ευκαιρία της εορτής της προστάτιδος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», θα τελεσθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στις 19.00, στην εκκλησία που βρίσκεται στον χώρο του Ιδρύματος, στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου, Εσπερινός και τρισάγιο στη μνήμη του μακαριστού Ιεράρχη Ειρηναίου Γαλανάκη, των γονέων, των ευεργετών και των δωρητών του Ιδρύματος και τρισάγιο στη μνήμη του Νικολάου Παπαδάκη και Μιχάλη Ανδριανάκη, αντιπροέδρων του Ιδρύματος.