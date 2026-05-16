Εσπερινό ΓΕΛ Χανίων: ∆ιάκριση µαθητή στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθληµα στίβου

Τα συγχαρητήριά τους στον µαθητή της Β΄ τάξης Σοφοκλή Χαϊδεµενάκη για τις επιτυχίες του στον σχολικό αθλητισµό εκφράζουν ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων και η µαθητική κοινότητα του Εσπερινού ΓΕΛ Χανίων.

Ο µαθητής κατέκτησε την πρώτη θέση στην Α΄ και Β΄ φάση του Παγκρήτιου Σχολικού Πρωταθλήµατος, ενώ διακρίθηκε και στη Γ΄ φάση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήµατος Στίβου στο αγώνισµα των 400 µέτρων µε εµπόδια.