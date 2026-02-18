Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά: Βιωματικό μάθημα οδικής ασφάλειας (φωτ.)

1 από 8

Να βρεθούν έστω και με τη διαδικασία της προσομοίωσης ενώπιον των συνθηκών ενός τροχαίου ατυχήματος είχαν την ευκαιρία χθες το απόγευμα οι μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά, στο βιωματικό σεμινάριο που διοργανώθηκε στη μνήμη της Αναστασίας Κουτουλάκη – Νταγκουνάκη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι μαθητές δοκίμασαν τον προσομοιωτή πρόσκρουσης και φόρεσαν μάσκες Virtual Reality όπου ενεπλάκησαν σε σενάρια οδικής ασφάλειας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης υπογραμμίζοντας πως ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό και «δυστυχώς η συγκυρία ήταν τέτοια που είχαμε την απώλεια μια συντοπίτισσας μας». Τόνισε πως «η δράση θα φέρει πιο κοντά τους ενήλικους μαθητές με το τι συμβαίνει σε ένα ατύχημα και πως μετατρέπεται σε δυστύχημα και πιστεύουμε πως θα μας ευαισθητοποιήσει όλους περισσότερο.»

Στο ερώτημα για το αν αρκεί μια εκδήλωση τον μήνα ή το δίμηνο για να περάσει το μήνυμα ακόμα και σε ενήλικες ο κ. Μαλανδράκης απάντησε πως «είναι θέμα παιδείας και η παιδεία δεν αποκτάτε από μια ad hoc δράση, μια μεμονωμένη ενεργεία. Έστω και αυτές οι μεμονωμένες που είχαμε κάνει στο Πάρκο Πολέντα, με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης και άλλες δράσεις έχουν στόχο να ευαισθητοποιήσουν. Η οδηγική παιδεία σε κάθε περίπτωση είναι ζητούμενο και αν δεν μπαίνει μέσα στην πολιτική της παιδείας μέσα από το Υπουργείο θα είναι κάτι που θα το συζητάμε πολλά χρόνια».

Εκτός από το Δήμο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταυρωνίτη, το Εσπερινό ΕΠΑΛ στην εκδήλωση συνέβαλε και η EMSA Education.

Ο υπεύθυνος της και εκπαιδευτής οδήγησης κ. Γιώργος Γαϊτανόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη και οι μαθητές να καταλάβουν «την ατομική πλευρά, την ανθρωποκεντρική πλευρά ενός τροχαίου συμβάντος γιατί είναι ένας από τους τρεις πυλώνες που προκαλούν τα συμβάντα, οι άλλοι δύο είναι υποδομές και ο έλεγχος. Το 95% των τροχαίων δυστυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι τελικά να μπούμε σε διαδικασία αλλαγής ο καθένας μας με βάση τις υποδομές που έχουμε όποιες είναι αυτές, με βάση τον έλεγχο που έχουμε όποιος και αν είναι αυτός».

Παράλληλα ο κ. Γαϊτανόπουλος παρατήρησε πως αυτή τη στιγμή το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής βρίσκεται στην ευέλικτη ζώνη των σχολείων και επεσήμανε την ανάγκη «να περάσει στα κύρια μαθήματα στην Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια ακόμα και το νηπιαγωγείο. Σε ένα σύνολο μαθητών, άλλος θα γίνει επιστήμονας, άλλος τεχνίτης όλοι όμως θα κυκλοφορούμε εκεί έξω. Είναι δουλειά του κρατικού μηχανισμού μέσα από το Υπουργείο να το φέρει στην εκπαίδευση». Ο ίδιος εξήρε τους Δήμους Πλατανιά και Χανίων για την προσπάθεια ευαισθητοποίησης που κάνουν.