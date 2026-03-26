Εσπερίδες για τη Γαστρονομία σε όλη την Κρήτη

Στη διοργάνωση σειράς εσπερίδων ενημέρωσης, προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της διάκρισής της ως «Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026». Οι εσπερίδες έχουν στόχο την ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας του νησιού και τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ενδιαφερόμενων Μερών του έργου, καλεί φορείς του κλάδου της Φιλοξενίας και της Εστίασης, επαγγελματίες και πολίτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις με θέμα: «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Οι εσπερίδες θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Νικόλαο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, με την υποστήριξη των Επιμελητηρίων της Κρήτης. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τις δράσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί ο θεσμός, η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, καθώς και η προβολή της αυθεντικής κρητικής γαστρονομίας ως βασικού στοιχείου της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.

Στις εσπερίδες θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και του αγροδιατροφικού τομέα, ενώ θα ακολουθήσει γευσιγνωσία ελαιολάδου, αναδεικνύοντας ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της κρητικής γης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ

17.30-18.00: Προσέλευση

18.00-18.30: Χαιρετισμοί εκπροσώπων αρχών και φορέων

ΟΜΙΛΙΕΣ

18.30-18.45

Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού

«Στρατηγικός Σχεδιασμός & Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τουρισμού 2024-2028. Η Ποικιλόμορφη Κρήτη και η ανάδειξη του Γαστρονομικού Πολιτισμού μας»

18.45-19.00

Ειρήνη Χουδετσανάκη, Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης

«Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026»

19.00-19.15

Γιώργος Κουκλάκης, Executive Chef

«Προσκαλούμε ένα παλιό και καλό σύμμαχο και φίλο στο τραπέζι μας, το ελαιόλαδο»

19.15-19.30

Γιώργος Ανδρεαδάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιόλαδου Κρήτης

Εμμανουήλ Καρπαδάκης, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης

Ελευθερία Γερμανάκη, Υπεύθυνη Οργανοληπτικού Εργαστηρίου Ελαιολάδου ΑΣ Ρεθύμνου

«Το ελαιόλαδο βασικό στοιχείο της γαστρονομικής ταυτότητας της Κρήτης»

19.30-19.45

Σπύρος Μπαλαντίνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διασύνδεσης Πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό

«Η κρητική γαστρονομία ως μοχλός διαφοροποίησης και υπεραξίας. Οφέλη και πλαίσιο συμμετοχής στην πρωτοβουλία ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/SUPPORTER»

19.45-20.00: Ερωτήσεις και Παρεμβάσεις

Γευσιγνωσία Ελαιολάδου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

· Δευτέρα 30/03/2026 – Άγιος Νικόλαος (Επιμελητήριο Λασιθίου)

· Τρίτη 31/03/2026 – Χανιά (Επιμελητήριο Χανίων)

· Πέμπτη 02/04/2026 – Ρέθυμνο (Επιμελητήριο Ρεθύμνου)

· Παρασκευή 03/04/2026 – Ηράκλειο (Aquila Atlantis Hotel)

Ώρα προσέλευσης για όλες τις εκδηλώσεις: 17:30

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

· Άγιος Νικόλαος: Ειρήνη Μακεδόνα Παγκοπούλου, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Αν. Εκπ. “ΠΛΟΗΓΟΣ”

· Χανιά: Βαρβάρα Μεσσαριτάκη, Προϊσταμένη του Τμ. Οικ. Διαχ/σης Επενδ. Προγρ/των του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης

· Ρέθυμνο: Βαρβάρα Μεσσαριτάκη, Προϊσταμένη του Τμ. Οικ. Διαχ/σης Επενδ. Προγρ/των του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης

· Ηράκλειο: Μαρία Κασσωτάκη, Προϊσταμένη ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης

Βίντεο για την Γαστρονομική Περιφέρεια:

https://youtu.be/bdba6LHk2Vo?si=mXZNoxoQI-0RrInF