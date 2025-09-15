Εσπερίδα: «Οι νέες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Ν. 5221/2025»

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, διοργανώνει εσπερίδα με θέμα: «Οι νέες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Ν. 5221 / 2025», την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 17.30, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Ομιλητές:

Σπυρίδων Τσαντίνης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης

Βασίλειος Χατζηϊωάννου, αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης