Τοπικά

Εσπερίδα «Μαζί Ενάντια στις Εξαρτήσεις: Από την γνώση στην δράση» από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Εσπερίδα με τίτλο «Μαζί Ενάντια στις Εξαρτήσεις: Από τη γνώση στη δράση», που διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 18:30 στο Φοιτητικό Κέντρο «Ξενία» στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κεντρική θέση στο πρόγραμμα κατείχε η υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας ανάμεσα στον ΕΟΠΑΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ΠΜΣ «Κλινικές Παρεμβάσεις τις Εξαρτήσεις». Η υπογραφή της σύμβασης συνοδεύτηκε από την παρουσίαση και αποτίμηση της μέχρι σήμερα συνεργασίας του ΕΟΠΑΕ με το Τμήμα Ψυχολογίας και το ΠΜΣ «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» από τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΟΠΑΕ κύριο Αθανάσιο Θεοχάρη και την Διευθύντρια του ΠΜΣ Καθηγήτρια κα Σοφία Τριλίβα.

Το πρόγραμμα της Εσπερίδας περιλάμβανε, επίσης, επιστημονικές τοποθετήσεις στον χώρο του Εθισμού/των Εξαρτήσεων από στελέχη του ΕΟΠΑΕ, μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και απόφοιτες του ΠΜΣ.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Υποδομών, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Σταματόπουλος, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγητής κ. Γεώργιος Παναγής, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, Καθηγητής κ. Ευάγγελος Καραδήμας καθώς και σημαντικοί φορείς της πόλης του Ρεθύμνου, όπως η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης μέσω της Αντιπεριφερειάρχη κας. Μαίρης Λιονή και η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου μέσω του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρόπολης Γέροντα Παρθένιου.

Παράλληλα, στο περιθώριο της Εσπερίδας, συζητήθηκαν προοπτικές ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΠΑΕ και του Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων του Τμήματος Ψυχολογίας στο πλαίσιο της κοινής τους δέσμευσης για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της πρόληψης των εξαρτήσεων

Η Εσπερίδα επιβεβαίωσε και ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ του ΕΟΠΑΕ και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης σύμπραξης που στοχεύει στην εκπαίδευση νέων επαγγελματιών καθώς και στην ενίσχυση της κατανόησης και επιστημονικής μελέτης των εξαρτήσεων»

