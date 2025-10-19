menu
Πολιτισμός

Εσπερίδα για τον Θανάση Βαλτινό από το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εσπερίδα – φιλολογικό µνηµόσυνο για τον πεζογράφο και ακαδηµαϊκό Θανάση Βαλτινό (16 ∆εκεµβρίου 1932 – 30 Οκτωβρίου 2024) διοργανώνει το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, στο Ρέθυµνο, στο Φοιτητικό Στέκι Ξενία, την Τετάρτη 12 Νοεµβρίου, στις 17:30.
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
– 17:30 Καλωσόρισµα από το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας. Χαιρετισµοί εκπροσώπων Αρχών και Φορέων.
– 17:50 Ελένη Κωβαίου, ∆ιευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, «Παραθεµατικές τεχνικές στα στοιχεία για τη δεκαετία του 60 του Θανάση Βαλτινού».
– 18:10 Ζαχαρίας Κατσακός, Φιλόλογος, Ποιητής, «Αφηγηµατικές δοµές στο έργο του Θανάση Βαλτινού».
– 18:30 Νίκος Παπαδογιαννάκης, Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Συγγραφέας, «Υφολογικά στο έργο του Θανάση Βαλτινού».
– 18:50 Ελπινίκη Νικολουδάκη-Σουρή, Οµότιµη Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Κρήτης, «Αναπαραστάσεις του τόπου στα διηγήµατα του Θανάση Βαλτινού Θα βρείτε τα οστά µου υπό βροχήν».
– 19:10 Κώστας Μουτζούρης, Φιλόλογος, «Συναξάρι Ανδρέα Κορδοπάτη. Μετανάστευση και πολεµικές περιπέτειες» (Βιβλίο Πρώτο: Αµερική, Βιβλίο ∆εύτερο: Βαλκανικοί – ’22).
– 19:30 Ευθαλία (΄Εφη ) Μπουκουβάλα, Φιλόλογος, Ψυχολόγος, «Όψεις του Εµφυλίου Πολέµου στον Θανάση Βαλτινό. Η Ορθοκωστά και τα σχετικά».
– 19:50 Μαρία Χαραλαµπάκη, Πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων Νοµού Ηρακλείου, «Η κάθοδος των εννιά στο βιβλίο και στην οθόνη».
– 20:10 Γεωργία Βεληβασάκη, Ποιήτρια, Αοιδός, «Η επιτελεστική γραφή του Θανάση Βαλτινού και Ο ονειρευόµενος αναγνώστης στο Ηµερολόγιο της Αλοννήσου».
– 20:30 – 21:00 Συζήτηση – Παρεµβάσεις
Την εκδήλωση θα συντονίζει ο Μανόλης Πατεδάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας.

