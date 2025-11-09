Eσπερίδα για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού στο Ηράκλειο

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η εσπερίδα με θέμα: «Προτεραιότητα στο Θηλασμό – Δημιουργία Βιώσιμων Συστημάτων Υποστήριξης», με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Μαιών-Μαιευτών Κρήτης, με την Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (7ης Υ.ΠΕ.), αναδεικνύοντας τον καίριο ρόλο του μητρικού θηλασμού στη δημόσια υγεία και την ευημερία των παιδιών.

Μεταξύ άλλων, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Πιτσούλης Γεώργιος, ο Υποδιοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Κλεοβούλου Χρήστος, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, κ. Μπέας Γεώργιος. Την εσπερίδα προλόγισε η Διευθύντρια της Εντατικής Μονάδας Νεογνών, κα. Κοροπούλη Μαρίνα. Έγκριτοι επιστήμονες, μαίες και επαγγελματίες υγείας, μέσα από τις εισηγήσεις τους ανέδειξαν τη σημασία της έγκαιρης έναρξης του θηλασμού, της διαρκούς στήριξης των μητέρων και της δημιουργίας δομών που προάγουν τη φροντίδα της μητέρας και του βρέφους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και καλές πρακτικές για την ενίσχυση του μητρικού θηλασμού στην κοινότητα. Δόθηκε έμφαση στην έλλειψη διασύνδεσης των δομών υγείας και την ανάγκη εφαρμογής του νόμου 4999/22 άρθρο 39, «Μαία στο σπίτι», όπως και στη συνεργασία όλων των φορέων για τη δημιουργία Βιώσιμων Συστημάτων Υποστήριξης, σύμφωνα με το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού και η ενεργός συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας επιβεβαίωσαν την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση γύρω από τον μητρικό θηλασμό, ως θεμελιώδη πυλώνα της υγείας και της ζωής.

Ο Σύλλογος Μαιών-Μαιευτών Κρήτης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες :

• προς την Περιφέρεια Κρήτης για τη στήριξη και συνεργασία.

• προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την ευγενή παραχώρηση της αίθουσας και ιδιαιτέρως τον υπεύθυνο της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κ. Στραταριδάκη, όπως και τον κ. Μακάκη για την πολύτιμη τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

• προς την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για τη συνεργασία.

• προς τον όμιλο της Κρήτη TV για την κάλυψη της εκδήλωσης.

• καθώς και προς όλους τους ομιλητές, τους συντελεστές και τους παρευρισκόμενους που συνέβαλαν στην επιτυχία της εσπερίδας»