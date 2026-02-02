menu
Αθλητικά

Εσπασε το ρόδι ο Γρανίτης

Γιώργος Δρακάκης
Γιώργος Δρακάκης
0

Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής πανηγύρισε χθες ο Γρανίτης που επικράτησε με 2-1 του Κυανού Αστέρα Βάρης στο “Ελ. Πατακάκης” των Μουρνιών. Ηταν η 18η αγωνιστική και οι γηπεδούχοι επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους βελτίωση καθώς στα τελευταία 4 παιχνίδια έχουν κατακτήσει βαθμούς στα 3 και αυτοί είναι οι πρώτοι τους φέτος. Επίσης να προσθέσουμε τις πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών αλλά και το ντεμπούτο του 16χρονου Αλεξ. Καράκη και του 15χρονου Ευτ. Πυροβολάκη που αποκτήθηκαν πρόσφατα από Ν. Μινώταυρου και Αρης Σούδας αντίστοιχα.

Το σκορ άνοιξε στο 18’ ο αρχηγός Χύσι με πέναλτι που δόθηκε σε χέρι του Γεωργόπουλου από προσπάθεια του Παχή. Ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι στο 61’ με σουτ του Ντούλια από ασίστ του Χρηστίδη. Ομως στο 77’ ο πρωταγωνιστής του αγώνα Παχής αξιοποίησε την μπαλιά του Βλαχάκη και με πλασέ έδωσε την ιστορική αυτή νίκη στην ομάδα της Αγ. Μαρίνας. Ενώ στο 89’ ο Βόρφι έχασε μεγάλη ευκαιρία για ένα τρίτο τέρμα.
Διαιτητής: Δρακωνάκης (Βασιλάκης – Ζουρνατζίδη), Ηρακλείου

 

Γρανίτης (Μάριος Παναγιώτου): Πεντάρης, Σοφούλης (66’ Παπαδογιάννης), Στεφανίδης, Χύσι, Βόρφι, Κοκάκης (66’ Δημητριάδης), Ψαράκης (74’ λ.τρ. Καράκης), Παχής (90+2’ Πυροβολάκης), Λαμπάκης, Βλαχάκης, Τσιμπουέζε
Αστέρας Βάρης (Νίκος Μεσολόγγης): Συρίγος, Λεοντής, Νταγκουνάκης (72’ Κολυφέτης), Σακελλαρόπουλος, Παπαγγέλης, Χριστίνης, Ντούλιας, Βασιλειάδης, Ντουνιάς, Μάγγος (46’ Γάσπαρης), Γεωργόπουλος (72’ Μπελαβράκης)

Η 18η αγωνιστική
• Εθνικός – Σαρωνικός Αναβ. 1-0
• Γιούχτας – Ιωνικός 1-1
• Ηλυσιακός – ΑΕ Μυκόνου 2-1
• Αίας Σαλαμίνας – ΠΟΑ 2-0
• Θύελλα Ραφήνας – Χαϊδάρι 2-1
Βαθμολογία (18 αγώνες)
Εθνικός Π. 25-13 39
Σαρωνικός 20-11 32
Ιωνικός Ν. 18-14 30
Αστέρας Βάρης 23-16 29
Θύελλα Ραφ. 22-15 29
Μύκονος* 23-18 28
ΠΟΑ 22-20 27
Γιούχτας 25-21 25
Ηλυσιακός 20-25 21
Αίας Σαλαμ.* 16-21 18
Χαϊδάρι 13-22 12
Γρανίτης 11-40 5
Επόμενη 19η αγωνιστική (8/2)
• Ιωνικός – Γρανίτης (16:30)
• Χαϊδάρι – Ηλυσιακός (7/2)
• Αστέρας Βάρης – Αίας Σ. (7/2)
• Γιούχτας – Εθνικός (7/2)
• Σαρωνικός Αναβ. – Θύελλα Ρ.
• ΑΕ Μυκόνου – ΠΟΑ (9/2)

