menu
22 C
Chania
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

«∆εσµοί Τέχνης»: Έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

» Και εκδήλωση για τη σύγχρονη γλυπτική και τον Χρήστο Καπράλο

Συνεχίζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων η περιοδική έκθεση: «∆εσµοί Τέχνης/ArTies» µε 8 οκτώ σύγχρονα γλυπτά, στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιήθηκε χθες το απόγευµα εκδήλωση για ένας από τους σηµαντικότερους Ελληνες γλύπτες του 20ου αιώνα, τον Χρήστο Καπράλο (16 Νοεµβρίου 1909 – 20 Ιανουαρίου 1993).

Το θέµα της εκδήλωσης ήταν: «Η σύγχρονη γλυπτική και ο (σιωπηλός) διάλογός της µε την αρχαιότητα: οι µορφές του Χρήστου Καπράλου».

Στην παρέµβασή του, ο ζωγράφος, καθηγητής στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ∆ηµήτρης Ανδρεαδάκης, µίλησε για τον καλλιτέχνη, τα γλυπτά του και τη «συνοµιλία τους» µε τα εκθέµατα του µουσείου. Ο ίδιος, µιλώντας στα «Χανιώτικα νέα», σηµείωσε ότι το πιο χαρακτηριστικό του Χρήστου Καπράλου είναι «η αγάπη του για τον άνθρωπο, τα πρότυπά του τα οποία στηρίζονται στην αρχαία ελληνική τέχνη και το πάθος του για να εκφράσει αυτή τη σχέση που έχει µε τον άνθρωπο».
Ο καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας Λογοτεχνίας στο Τµήµα Φιλολογίας –Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ηµήτρης Αγγελάτος, µιλώντας στα «Χανιώτικα νέα», αναφέρθηκε στον τρόπο µε «τον οποίο η γλυπτική και ιδιαίτερα τα γλυπτά του Καπράλου έχουν ένα ρηµατικό ποιόν, µε άλλα λόγια, λένε λόγια».
«Με ενδιαφέρει», εξήγησε, «κατά πόσο τα έργα τέχνης, η γλυπτική και εν προκειµένω ο Καπράλος, τα γλυπτά του, µπορούν να απευθύνουν λόγια στους θεατές, µε έναν έµµεσο τρόπο».
Στην έκθεση, τα οκτώ σύγχρονα γλυπτά του Γιαννούλη Χαλεπά, της Μπέλλας Ραφτοπούλου, του Χρήστου Καπράλου και της Φρόσως Ευθυµιάδη-Μενεγάκη «διασπείρονται µε τρόπο ώστε να συνθέσουν ελικοειδώς µια δική τους έκθεση που εγκιβωτίζεται στον χώρο της µόνιµης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, διαµορφώνοντας πλέγµατα χωρικών διευθετήσεων και διανοίγοντας νέους τόπους». Οι επισκέπτες, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, καλούνται να δουν από κοντά τις κατορθωµένες καλλιτεχνικές µορφές και να ακούσουν τον «επί σκηνής» σιωπηλό διάλογο αρχαίων και σύγχρονων έργων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum