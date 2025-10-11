«∆εσµοί Τέχνης»: Έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο

» Και εκδήλωση για τη σύγχρονη γλυπτική και τον Χρήστο Καπράλο

Συνεχίζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων η περιοδική έκθεση: «∆εσµοί Τέχνης/ArTies» µε 8 οκτώ σύγχρονα γλυπτά, στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιήθηκε χθες το απόγευµα εκδήλωση για ένας από τους σηµαντικότερους Ελληνες γλύπτες του 20ου αιώνα, τον Χρήστο Καπράλο (16 Νοεµβρίου 1909 – 20 Ιανουαρίου 1993).

Το θέµα της εκδήλωσης ήταν: «Η σύγχρονη γλυπτική και ο (σιωπηλός) διάλογός της µε την αρχαιότητα: οι µορφές του Χρήστου Καπράλου».

1 από 2

Στην παρέµβασή του, ο ζωγράφος, καθηγητής στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ∆ηµήτρης Ανδρεαδάκης, µίλησε για τον καλλιτέχνη, τα γλυπτά του και τη «συνοµιλία τους» µε τα εκθέµατα του µουσείου. Ο ίδιος, µιλώντας στα «Χανιώτικα νέα», σηµείωσε ότι το πιο χαρακτηριστικό του Χρήστου Καπράλου είναι «η αγάπη του για τον άνθρωπο, τα πρότυπά του τα οποία στηρίζονται στην αρχαία ελληνική τέχνη και το πάθος του για να εκφράσει αυτή τη σχέση που έχει µε τον άνθρωπο».

Ο καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας Λογοτεχνίας στο Τµήµα Φιλολογίας –Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ηµήτρης Αγγελάτος, µιλώντας στα «Χανιώτικα νέα», αναφέρθηκε στον τρόπο µε «τον οποίο η γλυπτική και ιδιαίτερα τα γλυπτά του Καπράλου έχουν ένα ρηµατικό ποιόν, µε άλλα λόγια, λένε λόγια».

«Με ενδιαφέρει», εξήγησε, «κατά πόσο τα έργα τέχνης, η γλυπτική και εν προκειµένω ο Καπράλος, τα γλυπτά του, µπορούν να απευθύνουν λόγια στους θεατές, µε έναν έµµεσο τρόπο».

Στην έκθεση, τα οκτώ σύγχρονα γλυπτά του Γιαννούλη Χαλεπά, της Μπέλλας Ραφτοπούλου, του Χρήστου Καπράλου και της Φρόσως Ευθυµιάδη-Μενεγάκη «διασπείρονται µε τρόπο ώστε να συνθέσουν ελικοειδώς µια δική τους έκθεση που εγκιβωτίζεται στον χώρο της µόνιµης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, διαµορφώνοντας πλέγµατα χωρικών διευθετήσεων και διανοίγοντας νέους τόπους». Οι επισκέπτες, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, καλούνται να δουν από κοντά τις κατορθωµένες καλλιτεχνικές µορφές και να ακούσουν τον «επί σκηνής» σιωπηλό διάλογο αρχαίων και σύγχρονων έργων.