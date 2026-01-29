menu
Αθλητικά

«Ερυθρόλευκη» πρόκριση στην Ολλανδία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ακόμα μία χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία του έγραψε ο Ολυμπιακός απόψε στο Άμστερνταμ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, επικράτησε 2-1 του Άγιαξ και με την πρώτη νίκη του επί ολλανδικού εδάφους, πέρασε στα play off του Champions League. Τα γκολ των πρωταθλητών Ελλάδας πέτυχαν οι Μαρτίνς (52΄) και Έσε (79΄) ενώ για τον «Αίαντα» είχε ισοφαρίσει ο Ντόλμπεργκ με πέναλτι στο 69΄.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Άγιαξ ήταν ανώτερος και απείλησε άμεσα την εστία του Τζολάκη. Στο 25΄ ο Γκλουκ έχασε το… άχαστο σε σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή και τον «ερυθρόλευκο» γκολκίπερ εξουδετερωμένο. Στο 32΄ ακυρώθηκε ως (οριακό) οφσάιντ ένα γκολ του Ντόλμπεργκ, ενώ στις καθυστερήσεις (45+3΄) ο Μπιανκόν στην προσπάθειά του να απομακρύνει έδιωξε τη μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή. Ωστόσο, διαιτητής και VAR θεώρησαν ότι δεν υπήρξε παράβαση δεδομένου ότι πρώτα βρήκε τη μπάλα με το πόδι κι έτσι δεν καταλογίστηκε πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στην άμυνα, όπως και στο ματς με τη Λεβερκούζεν. Αυτή τη φορά δεν είχε χρειαστεί τις «μαγικές» επεμβάσεις του Τζολάκη. Οι γηπεδούχοι ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις καλές στιγμές τους.

Αντίθετα, οι πρωταθλητές Ελλάδας ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη τους καθαρή ευκαιρία. Με έναν καταπληκτικό συνδυασμό Ταρέμι-Μαρτίνς, ο τελευταίος βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε τον Γιάρος για να γράψει το 0-1 στο 52΄. Ο «Θρύλος» έπαιζε πλέον με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αναζητούσε υπομονετικά το δεύτερο γκολ που θα ξεκαθάριζε οριστικά την πρόκριση. Όμως μέσα μια στιγμή τα δεδομένα άλλαξαν. Από σουτ του Στόιρ μέχρι στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μουζακίτη. Αυτή τη φορά και μετά από εξέταση on field review, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι. Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ πραγματοποίησε την τέλεια εκτέσεση και ο Άγιαξ ισοφάρισε στο 69΄.

Ο Ολυμπιακός είχε στη διάθεσή του κάτι παραπάνω από 20 λεπτά να (ξανα)πάρει την πρόκριση. Και έμοιαζε αποφασισμένος! Στο 79΄ ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ και ο Έσε με κεφαλιά έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της καριέρας του στα ερυθρόλευκα! Ο Έσε μαζί με τον Μαρτίνς ήταν οι κορυφαίοι και μαζί τους ο Πάνος Ρέτσος ο οποίος κράτησε την πρόκριση στο 87΄ καθώς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος σε κεφαλιά του πανήψυλου Βέγκχορστ.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ
Κίτρινες: Κοστίνια, Έσε

ΑΓΙΑΞ (Φρεντ Γκριμ): Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ (88΄ Νας), Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν (69΄ Μπουνίντα), Στόιρ (69΄ Έντβαρντσεν), Γκλουκ (80΄ Μόκιο), Γκοντς, Ντόλμπεργκ (80΄ Βέγκχορστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (28΄ λ.τρ. Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (72΄ Σιπιόνι), Μαρτίνς (88΄ Μπρούνο), Ρόντινεϊ (89΄ Ποντένσε), Ταρέμι, 74΄ Ελ Κααμπί (72΄ Τσικίνιο)

