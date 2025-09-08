ΕΡΤ: Απάντηση για τις εργασίες στο οικόπεδο

Απάντηση στις καταγγελίες του Τοπικού Συμβουλίου Σούδας για τις επιχωματώσεις στο οικόπεδο της Σούδας έδωσε η ΕΡΤ με ανακοίνωσή της.

Στην απάντηση του Γραφείου Τύπου της ΕΡΤ αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο του καθαρισμού των ακινήτων ιδιοκτησίας της εν όψει αντιπυρικής περιόδου η ΕΡΤ ΑΕ προέβη, στις αρχές Ιουνίου 2025, σε καθαρισμό της ιδιοκτησίας της στη Σούδα, βάσει της υποχρέωσης που απορρέει από τον νόμο. Πέραν αυτού καθάρισε τον αγωγό που διέρχεται εντός της έκτασής της.

Οι κατά καιρούς εργασίες οι οποίες γίνονται εντός της έκτασης από την ΕΡΤ ΑΕ δεν επιφέρουν αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του εδάφους και στοχεύουν στην πλήρη εξυγίανση του ακινήτου, στην ασφάλεια των περιοίκων και στην διευκόλυνση της πρόσβασης για τη διαχείριση και καθαρισμό του ακινήτου τα επόμενα έτη. Σε κάθε περίπτωση γίνονται βάσει των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία».