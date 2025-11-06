Ερώτηση στη Βουλή για αστυνομικό έλεγχο στα πρακτικά των αρχαιρεσιών Οικοδόμων Χανίων

Ο Σύνδεσμος Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χανίων καταγγέλλει αστυνομική παρέμβαση στα εσωτερικά του σωματείου, μετά από αίτημα αστυνομικού να παραλάβει τα πρακτικά των αρχαιρεσιών. Για το θέμα κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ, ζητώντας διευκρινίσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «ο Σύνδεσμος Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χανίων το προηγούμενο διάστημα πραγματοποίησε τις αρχαιρεσίες του, το διάστημα από Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 έως 19 Οκτωβρίου 2025.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 και την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 παρουσιάστηκε στη γραμματεία του Εργατικού Κέντρου Χανίων, αστυνομικός σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο οποίος ζήτησε από τους υπαλλήλους του Εργατικού Κέντρου Χανίων τα πρακτικά των αρχαιρεσιών και το μητρώο του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων. Οι υπάλληλοι τον παρέπεμψαν στον απερχόμενο πρόεδρο του Σωματείου. Σε επικοινωνία μαζί του επανέλαβε το αίτημα της υπηρεσίας να του δοθούν τα πρακτικά των αρχαιρεσιών. Ο απερχόμενος πρόεδρος αρνήθηκε, αφού δεν προκύπτει από πουθενά τέτοια υποχρέωση και διαμαρτυρήθηκε έντονα για την απροκάλυπτη αστυνομική παρέμβαση στα εσωτερικά του σωματείου. Στη συνέχεια έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων από κλιμάκιο μελών της νεοεκλεγείσας Διοίκησης του Σωματείου και μελών του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Χανίων όπου επιβεβαιώθηκε η αστυνομική παρέμβαση στα εσωτερικά του σωματείου από τον υποδιευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, δηλώνοντας ότι έγινε για την προστασία του Συνδικάτου και δεν μπορεί να πει περισσότερα. Από την αντιπροσωπεία καταγγέλθηκαν για άλλη μια φορά ως απαράδεκτες οι αξιώσεις που διατύπωσε η αστυνομική διεύθυνση Χανίων προς την Ένωση Οικοδόμων Χανίων.

Φυσικά και δεν έχουν το ίδιο άγχος να παρέμβουν στον κλάδο όταν έχει ζέστη, όταν βάζουν τους εργάτες μέσα στα φρεάτια, όταν οι εργοδότες απειλούν μετανάστες εργάτες. Πολλές φορές δεν υλοποιούν ούτε τις υπουργικές αποφάσεις των πολιτικών τους προϊσταμένων.

Γίνεται αντιληπτό ότι διανύουμε την περίοδο της πολεμικής προετοιμασίας η καταστολή από το κρατικό μηχανισμό είναι βασικό συστατικό, αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι το οργανωμένο εργατικό κίνημα δίνει μάχη για να μην περάσει η αντιλαϊκή πολιτική και το νέο τερατούργημα του 13ωρου, γι αυτό παίρνουν και τέτοια μέτρα. Τέτοια συμβάντα όχι μόνο δεν τρομοκρατούν τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους αλλά απεναντίας τους πεισμώνουν να εντείνουν την πάλη τους για τα σύγχρονα δικαιώματα τους.

Για το συγκεκριμένο γεγονός την πολιτική ευθύνη έχει η πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η κυβέρνηση της ΝΔ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

– Εάν θα δώσει αναλυτικά εξηγήσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το παραπάνω γεγονός.

– Ποιος έδωσε την εντολή στην Ελληνική Αστυνομία για να ζητήσει τα μητρώα των αρχαιρεσιών.

– Τι μέτρα προτίθεται να πάρει για μην επαναληφθεί παρόμοιο γεγονός.

Οι Βουλευτές

Συντυχάκης Μανώλης

Έξαρχος Νίκος

Κατσώτης Χρήστος

Παπαναστάσης Νίκος

Στολτίδης Λεωνίδας»