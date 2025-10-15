menu
Ερώτηση Κουντουρά -Αρβανίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ασφάλεια των πτήσεων

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ερώτηση για την ασφάλεια των πτήσεων από ελληνικής πλευράς κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ , Έλενα Κουντουρά, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, και συνυπογράφει ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Κώστας Αρβανίτης.

Η Ελλάδα, τονίζεται στην ερώτηση, « παραβιάζει συστηματικά υποχρεώσεις για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των πτήσεων. Είναι ενεργές τρεις διαδικασίες επί παραβάσει σε βάρος της:

Στις 24/04/24 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή και στις 16/12/24 αιτιολογημένη γνώμη για την αποτυχία εφαρμογής των διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN), βάσει των κανονισμών (ΕΕ)2018/1048 και 2018/1139. Στις 16/12/24 η Ελλάδα έλαβε προειδοποιητική επιστολή λόγω της μη εφαρμογής της τεχνολογίας αναγνώρισης αεροσκάφους βάσει του Κανονισμού (ΕΕ)2017/373. Στις 18/04/24 η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ για μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ)29/2009 για τον καθορισμό απαιτήσεων στις υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων ενώ στις 03/10/24 έλαβε προειδοποιητική επιστολή προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση. Ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών στις 05/06/25 υποστήριζε ότι έχει συμφωνηθεί και καταρτιστεί «Σχέδιο Δράσης 346 σημείων» με στόχο την προσαρμογή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι ήταν υπό διαμόρφωση σχετικό σχέδιο νόμου».

Και ρωτούν την Ευρωπαική Επιτροπή, αν « έχει κατατεθεί «Σχέδιο Δράσης» από την ελληνική κυβέρνηση και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης», αν «με δεδομένο ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα η συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπονομεύοντας την ασφάλεια των αερομεταφορών, τηρείται το εν λόγω χρονοδιάγραμμα» και «ποιος εγγυάται την ασφάλεια των πτήσεων στην ελληνική εναέρια κυκλοφορία μέχρι τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

