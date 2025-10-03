menu
Ερώτηση Αλ. Μαρκογιαννάκη για αναγνώριση περιόδου ανεργίας ΑμεΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με ερώτησή του προς την αρμόδια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης επισημαίνει το ζήτημα της αναγνώρισης περιόδου ανεργίας για ΑμεΑ που έχουν υποβάλει αιτήσεις σε προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκογιαννάκης επισημαίνει ότι, ενώ οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία ανοίγουν τον δρόμο για αύξηση της απασχόλησης ΑμεΑ, οι όροι των προκηρύξεων στα προγράμματα της ΔΥΠΑ περιλαμβάνουν στα κριτήρια τους χρόνους αναγνωρισμένης ανεργίας των ωφελουμένων. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όμως, χάνονται μεγάλα διαστήματα ανεργίας ΑμεΑ καθώς με το προηγούμενο νομικό καθεστώς δεν μπορούσαν να καταγραφούν και πολλοί ωφελούμενοι βρίσκονται έξω από τα κριτήρια των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ χωρίς ουσιαστικούς λόγους.
Με βάση αυτά, ο βουλευτής Χανίων ζητά από το Υπουργείο Εργασίας να εξετάσει την εισαγωγή ρυθμίσεων που θα βοηθούν να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο ώστε η προσπάθεια της κυβέρνησης για ένταξη των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική»

