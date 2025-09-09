Ερωτήµατα και απορίες

Όταν επιµένεις ασχολούµενος συστηµατικά, ψάχνοντας να βρεις πότε ο αντίπαλος σου θα εµφανισθεί, τι θα πει, αν ιδρύσει νέο κόµµα πώς θα ονοµάζεται, ποιοι θα το στελεχώνουν και δεν σταµατάς να τον συκοφαντείς, θα πει ότι τον υπολογίζεις ως τον πιο σηµαντικό αντίπαλο και τον φοβάσαι. Επιτίθεσαι µε τον πλέον αντιδεοντολογικό τρόπο παρουσιάζοντας τον ως καταστροφέα της πολιτικής ζωής του τόπου.

Πρόκειται για τον κ. Τσίπρα που έδωσε συνέντευξη στη Monde και ανέφερε τα συγκριτικά στοιχεία της κυβέρνησης του µε τη σηµερινή της Νέας ∆ηµοκρατίας, όσον αφορά τις οικονοµικές δυνατότητες, τις ανισότητες των πολιτών και το δηµόσιο χρέος.

Ο αναστοχασµός των χρόνων της διακυβέρνησης της χώρας από τον κ. Τσίπρα χρειάζεται να παραδειγµατιστούµε για το µέλλον και να αναλογιστούµε:

– Γιατί δεν άφησε την κυβέρνηση Σαµαρά- Βενιζέλου να βγάλει τα «κάστανα απ’ τη φωτιά» και µε αφορµή εκλογής Π.τ. ∆ηµοκρατίας προκάλεσε προσφυγή στις κάλπες;

– Γιατί, αφού υποστήριζε ότι δεν ήθελε τη χώρα έξω απ’ το ευρώ, έβαλε τον Βαρουφάκη Υπ. Οικονοµικών να διαπραγµατευτεί µε την Τρόικα και όχι τον Ευκλείδη Τσακαλώτο; Επικράτησε η άποψη των «γερόντων» του κόµµατος ∆ραγασάκη, Φλαµπουράρη και των «σκληρών» Λαφαζάνη και Κωνσταντοπούλου;

– Γιατί, αφού γνώριζε ότι η οικονοµική πολιτική δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, πράγµα που οµολογούσαν, την εφάρµοσαν µε το «πιστόλι στον κρόταφο;» Φοβήθηκαν από το σχέδιο Σόιµπλε εξόδου της χώρας απ’ το ευρώ κάτι, που θα ήταν πορεία σε αχαρτογράφητα νερά, αφού τέτοιο προηγούµενο δεν υπήρχε;

– Τι τον συµβούλευσαν Μόσχα και Πεκίνο, όταν ζήτησε τη βοήθεια τους σε περίπτωση εξόδου απ’ το ευρώ και επαναφορά στη δραχµή;

– Γιατί µετά τις εκλογές του 2015 συµµάχησε µε τους ΑΝ.ΕΛ., παρά του ότι τα δύο κόµµατα είχαν διαφορετικές ιδέες για κοµβικής σηµασίας θέµατα; ∆εν υπήρχαν άλλοι µε τους οποίους θα µπορούσε να πορευθεί;

– Το µετάνιωσε ή όχι για το υπερπλεόνασµα των 37 δισ. € που αφαίµαξε απ’ την κατάργηση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόµατος αδείας των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και συνταξιούχων, ενώ θα µπορούσε να διαθέσει µέρος αυτών προς βοήθεια των χειµαζόµενων πολιτών, οι οποίοι του το ανταπέδωσαν στις εκλογές του 2019;

Ο κ. Τσίπρας αποχώρησε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ µετά την ήττα του 2023. Αν έµενε θα εφθείρετο το κόµµα όσο εφθάρη; Αν ενδιαφέρεται να επιστρέψει µε προοπτική επιτυχίας, θα πρέπει να αναµετρηθεί, εκτός µε τον κ. Μητσοτάκη και µε τα κεντροαριστερά µικροκοµµατίδια, που σχηµατίστηκαν µετά την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ.

Θα φτιάξει νέο κόµµα; Θα µάθουµε. Θα πετύχει; Θα δούµε! Η ∆ΕΘ το σκαλοπάτι!