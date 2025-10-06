Ερωτήµατα για το νερό στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

■ Η διαχείριση υδάτινων πόρων στο επίκεντρο της συνεδρίασης λογοδοσίας

Ζητήµατα που αφορούν το νερό, από τα προβλήµατα στη διαχείριση των υδάτινων αποθεµάτων στον ∆ήµο Χανίων και τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της αγροτικής παραγωγής, µέρχρι θέµατα τεχνικής φύσεως, τίθενται στη συνεδρίαση λογοδοσίας του ∆.Σ. Χανίων της Τετάρτης.

Πιο συγκεκριµένα ο δηµοτικός σύµβουλος µε τη Λαϊκή Συσπείρωση ∆ηµήτρης Μαρκέας, σηµειώνει πως «η διαχείριση των υδάτινων αποθεµάτων αποτελεί ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για το µέλλον της πόλης µας, των κατοίκων της και του πρωτογενούς τοµέα. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα, κι όµως βλέπουµε να αντιµετωπίζεται όλο και περισσότερο µε λογική “ανταποδοτικότητας” και εµπορευµατοποίησης. Ταυτόχρονα, οι συνέπειες της κλιµατικής κρίσης, οι διαρκείς ανοµβρίες αλλά και η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη δηµιουργούν τεράστιες πιέσεις στους υδατικούς πόρους. Είναι επιτακτικό να υπάρξει σαφής και διαφανής ενηµέρωση προς τον λαό των Χανίων για την κατάσταση και τις τάσεις της κατανάλωσης, αλλά και για τα µέτρα που λαµβάνονται για να εξασφαλιστεί η επάρκεια και η δίκαιη κατανοµή του νερού.»

Ο κ. Μακρέας ρωτάει τη ∆ηµοτική Αρχή:

Ποια είναι διαχρονική τάση της κατανάλωσης σε βάθος 20ετίας σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ΕΥΑΧ και των λοιπών αρµόδιων φορέων .

Πόσο είναι το ποσοστό της κατανάλωσης που αντιστοιχεί σε τουριστικές επιχειρήσεις και ποια η διαχρονική τάση κατανάλωσης αυτών.

Ποιος όγκος νερό διατέθηκε για τον ανεφοδιασµό και πλύσιµο των κρουαζερόπλοιων που ελλιµενίζονται εντός του ∆ήµου Χανίων και µε ποιο τρόπο γίνεται η τιµολόγησή του.

Ποια µέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία της αγροτικής παραγωγής του κάµπου των Χανίων, όχι µόνο ως οικονοµικό µέγεθος ,αλλά και ως ζωτικής σηµασίας ζώνης πρασίνου καθώς η προστασία και ενίσχυση των αστικών κήπων εντός της πόλης. Έχει εξεταστεί η µετατροπή του νερού του βιολογικού σε αρδευτικό, που τώρα καταλήγει στη θάλασσα, ως µέρους της συνολικότερης συζήτησης για τη µείωση των αποθεµάτων νερού, της σωστής διαχείρισης του κλπ;

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ;

Το Το θέµα της προµήθειας υδροµέτρων από τη ∆ΕΥΑΧ θίγει η δηµ. σύµβουλος της παράταξης «Όνειρο είναι τα Χανιά» Ζωή Γεωργούλα, αναφερόµενη στη σύµβαση της 22/12/2023 µεταξύ της ∆ΕΥΑΧ και της εταιρείας “Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Α.Ε.”, µε αντικείµενο το έργο «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατης ανάγνωσης ψηφιακών υδροµετρητών της ∆ηµοτικής Ενότητας Χανίων». Το έργο χρηµατοδοτήθηκε αρχικά από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και πλέον εντάσσεται στο πρόγραµµα «Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή 2021-2027», µε συνολική δηµόσια δαπάνη 8.657.640,32 ευρώ.

Η σύµβαση ανέρχεται σε 7.001.968 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, µε ποσοστό έκπτωσης περίπου 3,48%. Κριτήριο κατακύρωσης ήταν η πλέον συµφέρουσα προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιµής, όµως, σύµφωνα µε τα πρακτικά, υπήρξε µόνο ένας υποψήφιος. Η επιτροπή αξιολόγησης και η διοίκηση έκριναν ότι η προσφορά ήταν οικονοµικά συµφέρουσα και δεν συντρέχουν λόγοι µαταίωσης. Με την απόφαση 856/22 του ∆.Σ. ορίστηκε τριµελής επιτροπή για έρευνα αγοράς και σύνταξη πρακτικού διερεύνησης τιµών, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την τεκµηρίωση του προϋπολογισµού. Σύµφωνα µε το τεύχος του διαγωνισµού, η τιµή µονάδας ορίστηκε σε 224 ευρώ, µε πρόσθετο εξοπλισµό 33 ευρώ και εγκατάσταση – προγραµµατισµό 67 ευρώ, δηλαδή 324 ευρώ ανά υδρόµετρο, συνολικά 4.762.800 ευρώ για 14.700 υδρόµετρα (χωρίς ΦΠΑ).

Η κ. Γεωργούλα, επικαλούµενη πρόσφατα δηµοσιεύµατα περί ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ανάλογους διαγωνισµούς, ζητά να διευκρινιστεί µε ποια τεκµηρίωση η τριµελής επιτροπή έκρινε ότι η προσφορά ήταν η συµφερότερη και ποια στοιχεία παρουσίασε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Ο κανονισµός λειτουργίας του ∆.Σ.

Για τον κανονισµό λειτουργίας του ∆.Σ. Χανίων ρωτάει η κα Σοφία Ελευθεριάδου (φωτ.) από την παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανιά”. «Τον Ιανουάριο 2025 δηµοσιεύτηκε ο Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας µε απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών. Μάλιστα στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του σχετικού ΦΕΚ ρητά αναφέρεται: Με βάση τον παρόντα Πρότυπο Κανονισµό Λειτουργίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να καταρτίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του τον δικό του κανονισµό. Αν δεν θεσπιστεί Κανονισµός Λειτουργίας από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ισχύει ο παρών Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας. Κατόπιν των παραπάνω ρωτάµε: Σήµερα βάσει ποιου κανονισµού λειτουργούµε, του παλιού ή του πρότυπου;

Σκέφτεται η δηµοτική αρχή να καταρτίσει τον νέο κανονισµό λειτουργίας του ∆Σ και πότε;».

Για το Ακρωτήρι

∆ύο ερωτήσεις κατέθεσε και ο πρόεδρος της ∆.Κ. Μουζουρά κ. Νίκος Ψυλλάκης Νικόλαος. Σε αυτές αναφέρει:

1o. Να συµπεριλαµβάνεται το Ακρωτήρι στον εορτασµό της Μάχης της Κρήτης. Προτεινόµενος χώρος για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης, ο χώρος που βρίσκεται το µνηµείο πεσόντων στην Ι.Μ. Γουβερνέτου.

2o. Τι θα γίνει µε το κτήριο της παλιάς Ολυµπιακής που είναι σε εγκατάλειψη; Τα 40 στρεµµ. από την έκταση που καλύπτει ανήκουν στο ∆ήµο Χανίων;