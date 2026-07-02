Έρως και θάνατος

Δύο ἐρασταὶ ἐκ τῶν μεγαλυτέρων τῆς ἱστορίας. Ὁ μὲν Ἔρως μάχεται νὰ μὴν γνωρίσῃ τὸν θάνατο. Ὁ δὲ Θάνατος μάχεται νὰ γνωρίσῃ τὴν Ζωή. Καὶ τὸ πεδίο τῆς μάχης τους, δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐκεῖ ὅπου δύναται κατὰ χάριν Θεοῦ νὰ ἑπωασθῇ καί ὁ Θεῖος ἔρως, καὶ νὰ ξεκινήσῃ ἡ πορεία πρὸς τὴν ζωή.

Ὅλες οἱ περιγραφὲς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ συναισθήματος ποὺ ὀνομάζεται ἔρως, κατὰ βάθος πέφτουν ἔξω.

Κανένας ὁρισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ τὸν χωρέσῃ ὁλοκληρωτικά. Ἐξ’ ἄλλου ἡ κατανόηση τοῦ ἔρωτος διαφέρει ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ ἄνθρωπο, ὅπως διαφορετικὲς εἶναι καὶ οἱ στιγμὲς κατὰ τὶς ὁποῖες τὸν βιώνει. Ἄλλοτε μοιάζει μὲ ταξίδι στὰ ἄστρα, ἄλλοτε μὲ μιὰ ἁπαλὴ αὔρα ἑνὸς καλοκαιρινοῦ δειλινοῦ, ἄλλοτε σὰν ψέμα καὶ ἄλλοτε σὰν ἀλήθεια, καὶ ἄλλοτε, στὶς σκοτεινές ὧρες ποὺ πολεμεῖται, λαμβάνει τὴ μορφὴ ἐφιάλτη.

Ἴσως τὸ μοναδικὸ σημεῖο στὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ μιὰ γενικὴ συμφωνία, εἶναι ὡς πρὸς τὸ τί ἀναζητεῖ ὁ ἔρως. Σύμφωνα μὲ τὸν Σωκράτη λοιπόν στὸ Συμπόσιο τοῦ Πλάτωνος, -ὅπως τοῦ τὸ δίδαξε ἡ Διοτίμα-, ὁ ἔρως δὲν ἀναζητεῖ ἁπλῶς τὴν σαρκικὴ ἡδονὴ ἢ τὴν πρόσκαιρη πληρότητα. Ἀναζητεῖ τὸ Ὡραῖο, τὸ Ἀγαθό, τὴν Ἀρετή. Εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ ἐκείνη δύναμη ποὺ ὠθεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ ἕνα πέρασμα νὰ ὑπερβῇ τὸν ἑαυτό του, νὰ γίνη καλύτερος, νὰ ἀνέλθῃ ἀπὸ τὸ φθαρτὸ στὸ ἄφθαρτο, στὸ ἰδεατό, στὸ τέλειο.

Εἶναι ἡ δύναμις ἡ ὁποία ὠθεῖ τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὸ Ἀγαθὸ καὶ τὸ ὡραῖο. Μπορεῖ νὰ ξεκινήση ἀπὸ τὴν ἀγάπη ἑνὸς ὄμορφου σώματος, νὰ γοητευτῇ στὴν συνέχεια ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ψυχῆς, καὶ νὰ φτάση μέχρι τὴν ἀγάπη τῆς γνώσης καὶ τὴν ὕψιστη πνευματικὴ ἐμπειρία τῆς θέασης τῆς ἰδέας τοῦ ὡραίου γιὰ τὴν τελείωσή του. Ἀναφέρεται ὡς ἡ κλίμακα τοῦ ἔρωτος, καὶ λειτουργεῖ ὡς κίνητρο γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς.

Μὰ μήπως κάτι ἀνάλογο δὲν συμβαίνει καὶ μὲ τὸν θάνατο;

Μαζὶ μὲ τὴν γέννηση κάθε ἀνθρώπου γεννιέται καὶ ὁ προσωπικός του θάνατος, ὁ ὁποῖος ὡς ἀπατεὼν προσπαθεῖ νὰ πείσῃ πὼς εἶναι τὸ ὁριστικὸ τέλος τῆς ζωῆς. Ἀντίθετα ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νὰ τὸν δῇ ὡς πέρασμα στὴν Ἀθανασία. Ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας στιγμὴ τῆς ὑπάρξεώς του, ὁ ἄνθρωπος ξεκινᾶ νὰ βαδίζῃ πρὸς τὸ βιολογικό του τέλος. Ὡστόσο, σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του, ἀκολουθῶντας τὸν σπερματικὸ λόγο ποὺ εἶναι φυτεμένος μέσα του, ἀγωνίζεται νὰ γίνῃ καλύτερος. Ὄχι μόνον ἀπὸ φόβο ἀπέναντι στὸ τέλος, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ καθῆκον πρὸς τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό, ἀλλὰ καὶ διακατεχόμενος ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία εὐαρεστήσεως τοῦ Δημιουργοῦ του. Ἀγωνίζεται νὰ μὴν παραμείνῃ ἐγκλωβισμένος στὸν θάνατο, ἀλλὰ νὰ περάσῃ διὰ τοῦ θανάτου στὴ ζωή, σὲ μιὰ ζωὴ ποὺ δὲν τελειώνει μὲ τὴ βιολογικὴ φθορά.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζει τὸν ἔρωτα, καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσῃ καὶ τὸν θάνατο. Μὲ τὴν Ἀρετή. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ ὁ θάνατος παύει νὰ εἶναι ὁριστικὸς χωρισμὸς. Μεταβάλλεται σὲ πέρασμα, σὲ διάβαση πρὸς τὴν ἀτελεύτητη ζωή. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ καλλιεργεῖ τὶς ἀρετὲς δὲν ἐπιδιώκει ἁπλῶς νὰ ζήσῃ καλά, ἀλλὰ νὰ ζήσῃ ἀληθινὰ, νὰ καταστήσῃ τὴν ὕπαρξή του ἱκανὴ νὰ ὑπερβῇ τὴ φθορά.

Αὐτὸ ἀκριβῶς ἀναζητεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ ὁ ἔρως. Ὁ μοναδικὰ προσωπικὸς ἔρως. Ὁ Θεῖος ἔρως ποὺ στρέφεται πρὸς τὸν Θεό. Ὁ ἔρως ποὺ ἐκφράζεται ἀπὸ ἄνθρωπο πρὸς ἄνθρωπο. Ὁ ἔρως τῆς ζωῆς. Ὅλες οἱ ἐκφράσεις τοῦ ἔρωτα, ἔχουν μία κοινὴ ἐπιθυμία. Νὰ παραμείνῃ ζωντανός, νὰ μὴν χαθῇ μέσα σὲ μικρότητες, τριβὲς προσωπικές, στὴν ἀπιστία, στὴ λήθη, ἢ στὴ φθορὰ τοῦ χρόνου.

Ἰδιαίτερα ὁ ἔρως μεταξὺ δύο ἀνθρώπων, δοκιμάζεται καθημερινὰ ἀπὸ ἕναν μικρό, ἀθέατο θάνατο. Τὸν θάνατο τῆς συνήθειας, τῆς ἀδιαφορίας, τῆς αὐτονόητης ἢ δεδομένης συνυπάρξεως. Δὲν ἐπιβιώνει ἀπὸ τὸ συναίσθημα μόνο, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πιστὴ ἄσκηση τῶν ἀρετῶν ποὺ διαφυλάσσουν ἀδιάσπατη τὴν ἐνότητα καὶ ζῶσα τὴν κοινωνία τῶν προσώπων, νικῶντας καθημερινὰ τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο.

Ὁ μόνος τρόπος λοιπόν νὰ ἐπιτευχθῇ αὐτό, τόσο στὴν περίπτωση τοῦ ἔρωτος, ὅσο καὶ ἀπέναντι στὸν ὁριστικὸ θάνατο, εἶναι διά τής ἀναπτύξεως τῶν Ἀρετῶν. Ἡ πίστη, ἡ ταπείνωση, ἡ ὑπομονή, ἡ αὐτοθυσία, ἡ ἀγάπη. Οἱ ἀρετὲς μεταμορφώνουν τὸν ἔρωτα σὲ κοινωνία προσώπων. Οἱ Ἀρετὲς ἐπίσης εἶναι αὐτὲς ποὺ μεταμορφώνουν τὸν θάνατο σὲ πέρασμα πρὸς τὴ ζωὴ καὶ σὲ ἀτελεύτητη κοινωνία μετὰ τῶν προσώπων πού ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ.

Ἴσως, τελικά, ἔρως καὶ θάνατος νὰ μὴν εἶναι ἀντίθετες πραγματικότητες, ἀλλὰ δύο δρόμοι ποὺ συναντῶνται στὸ ἴδιο σημεῖο ἀναζήτησης τῆς ζωῆς. Στὴν δίψα τοῦ ἀνθρώπου νὰ νικήσῃ τὴν φθορὰ καὶ νὰ μετάσχῃ στὴν αἰωνιότητα.

Ἔρως καὶ Θάνατος.

Ἀμφότεροι συναντῶνται στὴν ἀρετή, ἐκεῖ ὅπου ὁ ἄνθρωπος ὑπερβαίνει τὴ φθορὰ καὶ γεύεται τὴν αἰωνιότητα. Δὲν νικῶνται ὑπὸ τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ ἀναβαπτίζονται δι’ αὐτῆς καὶ ἀποκτοῦν τὸ ἀληθινὸ νόημά τους. Ὁ μὲν Ἔρως τελειοῦται, ὁ δὲ Θάνατος μεταβάλλεται εἰς ζωήν.

Το τελευταίο θρανίο

Τα μαθητικά χρόνια των παιδιών είναι καθοριστικά όχι μόνον για τη περίοδο όλων των σχολικών. Η οικογένεια, οι Δασκάλοι, οι συμμαθητές και οι κοινωνίες, είναι οι πρώτοι μαστόροι των υγιών ή των μη υγιών ψυχών των παιδιών. Είναι οι υπεύθυνοι για το πόσο σωστές προσωπικότητες μπαίνουνε στη ζωή για να γενούν χρήσιμοι πολίτες. Όταν φορτωθούν με τραύματα, τότε αυτά διαιωνίζονται σταθερά στην ενηλικίωση. Με προβληματικές οικογένειες και κοινωνίες.Οι διακρίσεις ή οι υποτιμητικές συμπεριφορές οδηγούν τα παιδιά στην απομόνωση, με προβλήματα και στο τελευταίο θρανίο. Πάντα η δυστυχία με τη φτώχεια, η ορφάνια με τους χωρισμούς και την ευαισθησία, είναι οι αιτίες για μαθησιακές δυσκολίες. Και κατασκευάζουν κοινωνίες που οι ανισότητες γίνονται στόχος και μπαίνουν σημάδι στα σκοτεινά σχέδια των επιτηδείων. Η ζήλια με τον φθόνο για τις ανωτερότητες γκρεμίζουν όνειρα και καταστρέφουν ζωές. Μα τις περισσότερες φορές τα παιδιά του τελευταίου θρανίου είναι χαρισματικά. Η διανόηση τους είναι διαφορετική. Συνήθως προχωρεί πιο μπροστά κατά πολύ. Με αποτέλεσμα να παρεξηγούνται και να απομονώνονται. Οι εκρήξεις στην εφηβεία και στην ενηλικίωση έχουν εκπλήξεις και για το πρώτο και για το τελευταίο θρανίο. Τους έχοντες και τους μη έχοντες προσόντα, τους κατατάσσει η ζωή ανάλογα. Οι εκρήξεις του τελευταίου θρανίου εκπλήσσουν. Όταν το παιδί βρει τη δύναμη να απαγκιστρωθεί και να χρησιμοποιήσει τα καλά που είναι στοιβαγμένα στο δικό του κόσμο, ε, τότεσάς ξεχνά το τελευταίο θρανίο. Ανοίγει τα φτερά ντου για να πετάξει στους άλλους υπέροχους κόσμους που έχει η ζωή.

Μη βιάζεστε Γονείς-Δασκάλοι και κοινωνίες να κατατάσσετε και να οραματίζεστε το μέλλον των παιδιών του τελευταίου ή του πρώτου θρανίου. Σταματήστε να μπαίνετε εμπόδιο στα όνειρα, με τσι φιλοδοξίες που έχει το τελευταίο θρανίο. Το ποιος είναι ο καλύτερος θα το πει ο Θεός, με τη ζωή. Το τελευταίο θρανίο κρύβει κωδικούς με θησαυρούς συναισθημάτων που έχουν ένα δικό τους τρόπο για να απασφαλίζονται…

*Η Μαρία Νικ. Γρυφάκη είναι Συγγραφέας Μουσαδιανά-Κουφαλωτού Καντάνου, Μέλος Λογοτεχνικής Παρέας-Χανίων