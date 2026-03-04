Έριχναν μπάζα σε οικόπεδο – Δύο συλλήψεις για περιβαλλοντική ρύπανση

Μπάζα από εργασίες ανακαίνισης κατέληξαν ανεξέλεγκτα σε περιφραγμένο οικόπεδο, σε περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την έρευνα, 54χρονος εντοπίστηκε να απορρίπτει φορτίο στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων εντός του συγκεκριμένου οικοπέδου, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 55χρονος εργοδότης του για τον σκοπό αυτό, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 54χρονος φέρεται να ενεργούσε κατ’ εντολή του 55χρονου, ενώ η μεταφορά των αποβλήτων πραγματοποιήθηκε με φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του δεύτερου. Από την ανεξέλεγκτη απόρριψη προκλήθηκε μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους, με αποτέλεσμα τη ρύπανση και την οικολογική διατάραξη της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.