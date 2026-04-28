Εργαζόμενες στην σχολική καθαριότητα: «Ζητάμε αξιοπρέπεια – για εμάς και για τα παιδιά που μπαίνουν κάθε μέρα σε αυτά τα σχολεία»

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
Την αντίθεση τους στην ιδιωτικοποίηση της σχολικής καθαριότητας δήλωσαν οι καθαρίστριες των Χανίων που το πρωί της Τρίτης συγκεντρώθηκαν στο Εργατικό Κέντρο.

Αναλυτικά αναφέρουν:

Σωματείου Καθαριστριών Σχολικών και Ιδιωτικών Κτιρίων Ν. Χανίων

Προς: τους Δήμαρχους Ν. Χανίων

Οι εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Νομού Χανίων, συγκεντρωμένες σε απεργιακή συνέλευση στις 27 και 28 Απριλίου 2026, ψηφίζουμε σήμερα το παρόν ψήφισμα και το καταθέτουμε στους Δήμαρχους του Νομού Χανίων, διεκδικώντας την άμεση ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων:

1. Δημόσιος Χαρακτήρας Σχολικής Καθαριότητας

Να θεσπιστεί νομοθετικά ο δημόσιος χαρακτήρας της σχολικής καθαριότητας και να αποκλειστεί οριστικά η ανάθεσή της σε ιδιώτες και εργολάβους.

2. Πλήρεις Ώρες Απασχόλησης

Πλήρεις ώρες απασχόλησης για όλες τις εργαζόμενες από το σχολικό έτος 2026-2027. Οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης να γίνονται βάσει αντικειμενικής μοριοδότησης, με κριτήρια τα χρόνια υπηρεσίας και τις οικογενειακές ανάγκες.

3. Δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ

Να δηλώνονται όλες οι εργαζόμενες κανονικά στο ΕΡΓΑΝΗ, με την σωστή ειδικότητα. Όχι σαν καμαριέρες ξενοδοχείων ή σαν υπάλληλοι τυροκομείων κλπ.

4. Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Πλήρης και έγκαιρη χορήγηση όλων των Μέσων Ατομικής Προστασίας γάντια, μάσκες, υποδήματα ασφαλείας. Η προστασία των εργαζομένων είναι υποχρέωση, όχι πολυτέλεια.

5. Μόνιμες Θέσεις μέσω ΙΔΑΧ

Μόνιμες θέσεις εργασίας μέσω ΙΔΑΧ στους Δήμους, με αξιοπρεπείς αμοιβές και σταθερές συνθήκες εργασίας – όχι εποχικές συμβάσεις και αβεβαιότητα.

Καλούμε τον Δημάρχους του Νομού μας να σταθούν στο πλευρό των εργαζομένων και να προωθήσουν τα αιτήματά μας στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές.

Οι εργαζόμενες «δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε αξιοπρέπεια – για εμάς και

για τα παιδιά που μπαίνουν κάθε μέρα σε αυτά τα σχολεία».

Σήμερα, 28 Απριλίου, οι καθαρίστριες των σχολικών μονάδων του Νομού Χανίων απεργούμε,

Διεκδικούμε τα αυτονόητα:

Πρώτον, η σχολική καθαριότητα να παραμείνει δημόσια. Να θεσπιστεί νομοθετικά ο δημόσιος χαρακτήρας της και να αποκλειστεί οριστικά η ανάθεση σε ιδιώτες και εργολάβους.

Δεύτερον, πλήρεις ώρες απασχόλησης για όλες τις εργαζόμενες από το σχολικό έτος 2026-2027. Προτεραιότητα στις προσλήψεις πλήρους απασχόλησης να δίνεται βάσει μοριοδότησης, με κριτήρια όπως τα χρόνια υπηρεσίας και τις οικογενειακές ανάγκες – όχι αυθαίρετα.

Τρίτον, όλες οι εργαζόμενες να δηλώνονται κανονικά στο ΕΡΓΑΝΗ, με την σωστή ειδικότητα. Όχι σαν καμαριέρες ξενοδοχείων ή σαν υπάλληλλοι τυροκομείων κλπ.

Τέταρτον, πλήρη καταβολή των Μέσων Ατομικής Προστασίας – ΜΑΠ. Γάντια, μάσκες, υποδήματα ασφαλείας. Η προστασία μας δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση.

Πέμπτον, μόνιμες θέσεις μέσω ΙΔΑΧ στους Δήμους με αξιοπρεπείς αμοιβές – όχι εποχικές συμβάσεις και αβεβαιότητα.

Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε αξιοπρέπεια – για εμάς και για τα παιδιά που μπαίνουν κάθε μέρα σε αυτά τα σχολεία»

