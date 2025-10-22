Εργατικό Κέντρο Χανίων: Ξεκινούν οι αρχαιρεσίες τη Δευτέρα

Η Εφορευτική Επιτροπή, σε συνέχεια της από 16-10-2025 (αρ. πρωτ. 68) ανακοίνωσής της σχετικά με τις ημέρες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ενημερώνει τα μέλη του Σωματείου ότι:

Οι αρχαιρεσίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Ν. Χανίων (Μ. Μπότσαρη 68). Την ίδια στιγμή θα ξεκινήσει και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κατά τις τρεις πρώτες ημέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη (27, 29 και 30 Οκτωβρίου 2025), η κάλπη θα βρίσκεται στο Εργατικό Κέντρο και θα είναι ανοιχτή από τις 10:00 έως τις 18:00.

Ανάλογα με την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, και προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα μέλη μας, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

Τα μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, παρακαλούνται να αποστείλουν στο «xenodoipallilonnchanionekloges@gmail.com» το ονοματεπώνυμό τους και το email που θα χρησιμοποιήσουν για την ψηφοφορία, έτσι ώστε να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος.

Οι αιτήσεις συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές από την Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, κα. Παπαδογιάννη Μαριάντζελα, έως και 48 ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, όπως ορίζει το άρθρο 13 του Καταστατικού του Σωματείου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν θα γίνονται δεκτές νέες υποψηφιότητες.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας οι ψηφοφόροι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας»