menu
23.3 C
Chania
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Εργατικό Κέντρο Χανίων: Ξεκινούν οι αρχαιρεσίες τη Δευτέρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Εφορευτική Επιτροπή, σε συνέχεια της από 16-10-2025 (αρ. πρωτ. 68) ανακοίνωσής της σχετικά με τις ημέρες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ενημερώνει τα μέλη του Σωματείου ότι:
Οι αρχαιρεσίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Ν. Χανίων (Μ. Μπότσαρη 68). Την ίδια στιγμή θα ξεκινήσει και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κατά τις τρεις πρώτες ημέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη (27, 29 και 30 Οκτωβρίου 2025), η κάλπη θα βρίσκεται στο Εργατικό Κέντρο και θα είναι ανοιχτή από τις 10:00 έως τις 18:00.
Ανάλογα με την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, και προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα μέλη μας, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.
Τα μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, παρακαλούνται να αποστείλουν στο «xenodoipallilonnchanionekloges@gmail.com» το ονοματεπώνυμό τους και το email που θα χρησιμοποιήσουν για την ψηφοφορία, έτσι ώστε να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος.
Οι αιτήσεις συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές από την Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, κα. Παπαδογιάννη Μαριάντζελα, έως και 48 ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, όπως ορίζει το άρθρο 13 του Καταστατικού του Σωματείου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν θα γίνονται δεκτές νέες υποψηφιότητες.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας οι ψηφοφόροι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum