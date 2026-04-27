Εργατικό Κέντρο Χανίων: Στήριξη σε διωκόμενους εκπαιδευτικούς

Το Εργατικό Κέντρο Χανίων με ανακοίνωσή του «εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στους εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν διώξεις και απειλές απόλυσης για την άσκηση νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης. Η συμμετοχή σε απεργίες και κινητοποιήσεις δεν είναι αδίκημα — είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει κλίμα φόβου και εκφοβισμού, στοχοποιώντας συνδικαλιστές που τολμούν να διεκδικούν. Αυτή η πρακτική δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς — αφορά το σύνολο των εργαζομένων και τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με δεκαετίες αγώνων.

Στεκόμαστε στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων. Δεν θα επιτρέψουμε την τιμωρία της συνδικαλιστικής δράσης», καταλήγει η ανακοίνωση.