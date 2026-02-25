menu
Chania
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, 2026
Εργατικό Κέντρο Χανίων: «Δικαιοσύνη για τα Τέμπη» – Συγκέντρωση το Σάββατο

Γιώργος Κώνστας
Με το αίτημα για «Δικαιοσύνη» το “Εργατικό Κέντρο Χανίων” προχωράει σε απεργία και συγκέντρωση το πρωί του Σαββάτου, επέτειο τριών ετών από το δυστύχημα των Τεμπών.
Μέλη της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρο προχώρησαν σε συνέντευξη τύπου το απόγευμα της Τετάρτης.

«Καλούμε όλη τη Χανιώτικη κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους άνεργους τους, τους συνταξιούχους στις 11 το πρωί το Σάββατο στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς! Να απαιτήσουμε όλοι δικαιοσύνη, να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει για αυτό το ατύχημα- έγκλημα των Τεμπών που έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, έκλεισαν 57 σπίτια!» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του “Εργατικού Κέντρου” κ. Διονύσης Κωνσταντουδάκης.
Ο ίδιος επεσήμανε πως ο πολίτης θα αποκτήσει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αν η δικαιοσύνη «αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πρέπει! Όπως έπρεπε να γίνει με το Μάτι, τη Μάνδρα, τι θα γίνει με τ η “Βιολάντα” και τις 5 γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους και όλα τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα και στον Νομό μας. Να απαιτήσουμε για άλλη μια φορά να αποδοθεί δικαιοσύνη, πρέπει , είναι απαραίτητο, για να αποκτήσει και πάλι την εμπιστοσύνη του ο ελληνικός λαός στο κράτος και στη δικαιοσύνη που όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις την έχει χάσει πλέον. Ας σταθεί στο ύψος της και ας αποδώσει ευθύνες εκεί που πρέπει.»
Παράλληλα ο κ. Κωνσταντουδάκης μίλησε για την τοπική “Επιθεώρηση Εργασίας» σημειώνοντας πως «παρά την υποστελέχωση και τον αποδεκατισμό της, όποτε την χρειαστήκαμε με καταγγελίες, ήταν δίπλα μας αλλά δεν φτάνουν! Πρέπει να στελεχωθεί με επιθεωρητές για να γίνονται έλεγχοι σε όλα τα εργοτάξια και τις επιχειρήσεις».
Στην παρατήρηση των “Χ.ν.” ότι την πρώτη χρονιά μετά το δυστύχημα στα Τέμπη το “Εργατικό Κέντρο Χανίων” δεν είχε συμμετάσχει στην απεργία και γιατί το κάνει φέτος ο κ. Κωνσταντουδάκης απάντησε πως και πέρυσι είχε προχωρήσει στην απεργία και ότι την πρώτη χρονιά θεωρήθηκε σωστό στη μνήμη των θυμάτων να μην κατέβουν στο δρόμο και να φωνάζουν άλλα συνθήματα (με εργατικά αιτήματα) και αντί για αυτό έγινε μια εκδήλωση- μνημόσυνο.

Έπειτα το μέλος της Διοίκησης του “Εργατικού Κέντρου” και πρόεδρος των Εργαζομένων στη ΔΕΗ κ. Κώστας Ηλιάκης υπογράμμισε πως «συμπληρώνονται τρία χρόνια από το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Μια πολύνεκρη τραγωδία που σημάδεψε ολόκληρη τη χώρα, μια νύχτα που χάθηκαν άδικα δεκάδες νέοι άνθρωποι, ένα γεγονός για τους οποίο οι θεσμοί της χώρας αρνούνται μανιωδώς να αποδώσουν δικαιοσύνη. Στεκόμαστε με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων, στεκόμαστε όμως και με ευθύνη γιατί αυτό το έγκλημα δεν ήταν κακιά στιγμή αλλά αποτέλεσμα αδιαφορίας και έλλειψης πολιτικής βούλησης από ανθρώπους που βάζουν το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα, οι ζωές μας δεν είναι κόστος, οι εργαζόμενοι δεν είναι αριθμοί. Διεκδικούμε ασφαλείς μεταφορές, ασφαλείς χώρους δουλειάς δημόσιες υποδομές που να υπηρετούν τον άνθρωπο. Διεκδικούμε αλήθεια και δικαιοσύνη, δεν ξεχνάμε, δεν σιωπούμε».

