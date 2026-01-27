Εργατικό Κέντρο Χανίων: Αποτελέσματα αρχαιρεσιών

Στη δημοσιότητα έδωσε το Εργατικό Κέντρο τα αποτελέσματα από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 21 έως και 25 Ιανουαρίου, κατά τις οποίες προέκυψαν τα κάτωθι αποτελέσματα:

Διοικητικό Συμβούλιο (έδρες 17)

Εψήφισαν 258, Έγκυρα 257, Άκυρα 1, Λευκά 0.

Δημοκρατική Συνεργασία Εργαζομένων έλαβε ψήφους 195 έδρες -13-

Ταξική Ενότητα » » 62 έδρες -4-

Εξελεγκτική Επιτροπή (έδρες 3)

Εψήφισαν 258, Έγκυρα 257, Άκυρα 1, Λευκά 0.

Δημοκρατική Συνεργασία Εργαζομένων έλαβε ψήφους 195 έδρες -2-

Ταξική Ενότητα » » 62 έδρες -1-

Αντιπρόσωποι Πανελλαδικού Συνεδρίου ΓΣΕΕ ( Εκλέγονται 4 Αντιπρόσωποι )

Εψήφισαν 133, Έγκυρα 133, Άκυρα 0, Λευκά 0.

Δημοκρατική Συνεργασία Εργαζομένων έλαβε ψήφους 125 Αντιπρόσωποι -4-

Ταξική Ενότητα » » 8 Αντιπρόσωποι -0-

Επίσης υπερψηφίστηκαν (με ποσοστό 75%) τόσο ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός του έτους 2025, όσο και ο οικονομικός προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δράσης για το 2026.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «πραγματικά η φετινή συμμετοχή ήταν πρωτόγνωρη. Από τους 258 συμμετέχοντες, ψήφισαν όλοι».