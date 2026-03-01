Εργαστήριο κρητικών µαχαιριών στον ρωσικό στρατώνα

Εργαστήρια για το κρητικό µαχαίρι θα πραγµατοποιηθούν στον Ρωσικό Στρατώνα κάθε ∆ευτέρα για όλο τον Μάρτιο, µε στόχο να έρθουν οι συµµετέχοντες σε επαφή µε το επάγγελµα του κατασκευαστή του κρητικού µαχαιριού. Στο εργαστήριο θα µάθουν τι είναι το κρητικό µαχαίρι, την ιστορία του πώς να σκαλίσουν τη δική τους µαντινάδα µε τον παραδοσιακό τρόπο σκαλίσµατος.

1ο εργαστήριο: 16 Μαρτίου 2026, ώρα:18.00 – 21.00

2ο εργαστήριο: 23 Μαρτίου 2026, ώρα:18.00 – 21.00

3ο εργαστήριο: 30 Μαρτίου 2026, ώρα:18.00 – 21.00

Το κάθε εργαστήριο είναι αυτοτελές. Εµψυχωτής της δράσης: ο τεχνίτης του παραδοσιακού µαχαιριού, Σταύρος Πατεράκης

Για τη συµµετοχή στα τµήµατα είναι απαραίτητη η έγκυρη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Τµήµα Πολιτισµού του ∆ήµου Χανίων, µε την πληρωµή της εγγραφής 20 ευρώ. Η εγγραφή πραγµατοποιείται καθηµερινές, 8:00 – 15:00, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιµάνι, στα Γραφεία του Τµήµατος στον ηµιώροφο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούµε επικοινωνήστε στο τηλ. 2821341613.