menu
13.4 C
Chania
Σάββατο, 28 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Εργαστήριο για παιδιά στην Πινακοθήκη : «Αρχιτεκτονικές Βελονιές»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η νέα σειρά δράσεων του ∆ήµου Χανίων µε τίτλο «Αρχιτεκτονικά Βήµατα» αποτελεί ένα διαδραστικό εγχείρηµα µε στόχο τη γνωριµία των παιδιών µε την ιστορία και τα διαφορετικά τοπόσηµα της πόλης της των Χανίων.
Βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί η δηµιουργική επαφή των παιδιών και των εφήβων µε τα ιστορικά κτήρια, το τοπίο αλλά και την ιστορία της πόλης των Χανίων, αφυπνίζοντας µια συνείδηση γύρω από τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν και καλλιεργώντας µια γνώση για τους τρόπους προστασίας τους.
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας η ∆ηµοτική Πινακοθήκη απευθύνει ανοιχτό κάλεσµα στο εργαστήριο «Αρχιτεκτονικές Βελονιές: Ιχνηλατώντας τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη», την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 11:00 στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη.
Τι θα γινόταν αν µπορούσαµε να «ράψουµε» ένα κτίριο µε κλωστή; Σε αυτό το δηµιουργικό παιδικό εργαστήριο αρχιτεκτονικής, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν το κτίριο της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Χανίων µέσα από µια διαφορετική, απτική διαδικασία παρατήρησης και δηµιουργίας.
«Αφού περιηγηθούµε στο κτίριο και µάθουµε κάποια πράγµατα για την ιστορία και το σχεδιασµό του, θα πάρουµε σαν αφετηρία φωτογραφικές όψεις του κτιρίου. Παρατηρώντας προσεκτικά τις εικόνες, τα παιδιά θα ιχνηλατήσουν αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Χανίων: παράθυρα, περιγράµµατα, ρυθµούς και γεωµετρικά µοτίβα που οργανώνουν την όψη. Στη συνέχεια, πάνω στις εκτυπωµένες φωτογραφίες, τα παιδιά θα δηµιουργήσουν µικρές διατρήσεις και µε χρωµατιστές κλωστές θα “σχεδιάσουν” ξανά τα στοιχεία αυτά, µετατρέποντας την αρχιτεκτονική γραµµή σε νήµα. Η διαδικασία θυµίζει κέντηµα πάνω στο χαρτί: το νήµα γίνεται εργαλείο σχεδίασης, ενώ οι επαναλαµβανόµενες βελονιές δηµιουργούν µοτίβα που ακολουθούν, επαναδιατυπώνουν ή και φαντάζονται εκ νέου την αρχιτεκτονική µορφή του κτιρίου.
Το αποτέλεσµα θα είναι µια συλλογή από υβριδικές εικόνες, όπου η φωτογραφία συναντά το σχέδιο και το κέντηµα, δηµιουργώντας νέες αφηγήσεις για το κτήριο της Πινακοθήκης
Η συµµετοχή είναι δωρεάν.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum