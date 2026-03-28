Εργαστήριο για παιδιά στην Πινακοθήκη : «Αρχιτεκτονικές Βελονιές»

Η νέα σειρά δράσεων του ∆ήµου Χανίων µε τίτλο «Αρχιτεκτονικά Βήµατα» αποτελεί ένα διαδραστικό εγχείρηµα µε στόχο τη γνωριµία των παιδιών µε την ιστορία και τα διαφορετικά τοπόσηµα της πόλης της των Χανίων.

Βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί η δηµιουργική επαφή των παιδιών και των εφήβων µε τα ιστορικά κτήρια, το τοπίο αλλά και την ιστορία της πόλης των Χανίων, αφυπνίζοντας µια συνείδηση γύρω από τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν και καλλιεργώντας µια γνώση για τους τρόπους προστασίας τους.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας η ∆ηµοτική Πινακοθήκη απευθύνει ανοιχτό κάλεσµα στο εργαστήριο «Αρχιτεκτονικές Βελονιές: Ιχνηλατώντας τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη», την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 11:00 στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη.

Τι θα γινόταν αν µπορούσαµε να «ράψουµε» ένα κτίριο µε κλωστή; Σε αυτό το δηµιουργικό παιδικό εργαστήριο αρχιτεκτονικής, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν το κτίριο της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Χανίων µέσα από µια διαφορετική, απτική διαδικασία παρατήρησης και δηµιουργίας.

«Αφού περιηγηθούµε στο κτίριο και µάθουµε κάποια πράγµατα για την ιστορία και το σχεδιασµό του, θα πάρουµε σαν αφετηρία φωτογραφικές όψεις του κτιρίου. Παρατηρώντας προσεκτικά τις εικόνες, τα παιδιά θα ιχνηλατήσουν αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Χανίων: παράθυρα, περιγράµµατα, ρυθµούς και γεωµετρικά µοτίβα που οργανώνουν την όψη. Στη συνέχεια, πάνω στις εκτυπωµένες φωτογραφίες, τα παιδιά θα δηµιουργήσουν µικρές διατρήσεις και µε χρωµατιστές κλωστές θα “σχεδιάσουν” ξανά τα στοιχεία αυτά, µετατρέποντας την αρχιτεκτονική γραµµή σε νήµα. Η διαδικασία θυµίζει κέντηµα πάνω στο χαρτί: το νήµα γίνεται εργαλείο σχεδίασης, ενώ οι επαναλαµβανόµενες βελονιές δηµιουργούν µοτίβα που ακολουθούν, επαναδιατυπώνουν ή και φαντάζονται εκ νέου την αρχιτεκτονική µορφή του κτιρίου.

Το αποτέλεσµα θα είναι µια συλλογή από υβριδικές εικόνες, όπου η φωτογραφία συναντά το σχέδιο και το κέντηµα, δηµιουργώντας νέες αφηγήσεις για το κτήριο της Πινακοθήκης

Η συµµετοχή είναι δωρεάν.