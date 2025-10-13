menu
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Πολιτισμός

Εργαστήρια συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τα εργαστήρια συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό και γιορτάζουν τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025, σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για τις εκδηλώσεις «πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης, η οποία είναι αφιερωμένη στην ανάδειξη του ρόλου της συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Στην Ελλάδα, από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, εργαστήρια, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό με παρουσιάσεις και θεματικές ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και διαλέξεις, και εξερεύνηση των «αθέατων» πτυχών του επαγγέλματος του συντηρητή.
Οι δράσεις συντονίζονται από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Σύλλογο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και το Ελληνικό Τμήμα του ICOM.

Τόπος: Εργαστήρια Συντήρησης Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, Σκρα 15

Ημέρες και ώρες: ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10, ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/10: 12:00 – 12:45

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10: 11:00-11:45 , 12:00-12:45

Δήλωση συμμετοχής – επικοινωνίας: 2821023315».

