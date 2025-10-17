Εργασίες κλαδέματος στα Χανιά

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων, ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κλαδέματος στην οδό Κόρακα (ξεκινώντας από την πλευρά της πλατείας 1866).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 έχουν προγραμματιστεί εργασίες κλαδέματος στις παρακάτω περιοχές:

• στην οδό Γερασίμου Σφακιωτάκη,

• στο 1ο και 3ο Ειδικό Σχολείο,

• στην οδό Πολογιώργη, και

• στο πάρκο της πλατείας Αριστοτέλους στα Λενταριανά.

Ζητείται η κατανόηση των πολιτών, οι οποίοι παρακαλούνται:

• Να μη σταθμεύσουν τα οχήματά τους στις συγκεκριμένες οδούς.

• Να μην προσεγγίζουν τον χώρο των εργασιών κλαδέματος.

• Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους»