Εργασίες κλαδέματος σε περιοχές του Δήμου Χανίων

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εργασιών κλαδέματος από αύριο, Τρίτη 10 έως και την Πέμπτη 12/03/2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 08.00 το πρωί έως και την ολοκλήρωσή τους στους παρακάτω χώρους:

Τρίτη 10 Μαρτίου

1) Οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθμ. 94

2) Άγιοι Απόστολοι

3) Κοιμητήριο Πάνω Σταλός

Τετάρτη 11 Μαρτίου

1) Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου Κουνουπιδιάνα

2) Οδός Τρούλου Αρώνι

3) Οδός Ακρωτηρίου

Πέμπτη 12 Μαρτίου

1) Οδός Σφακιωτάκη (Πάρκο Έλσα) Λενταριανά

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και για λόγους ασφάλειας θα απαιτείται ολιγόωρη παρεμπόδιση ή και εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά περίπτωση. Εάν δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών, θα ολοκληρωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ζητείται η κατανόηση των πολιτών, οι οποίοι παρακαλούνται:

• Να μη σταθμεύσουν τα οχήματα τους στον χώρο, που πραγματοποιούνται οι εργασίες.

• Να μην προσεγγίζουν τον χώρο των εργασιών κλαδέματος.

• Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους»