Εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων επί της Κυδωνίας

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Χανίων», θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων επί της οδού Κυδωνίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «με το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να ανακατασκευαστούν τα πεζοδρόμια στο τμήμα της οδού Κυδωνίας από την οδό Κισσάμου έως την οδό Ζυμβρακάκηδων, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διασφάλιση της ασφαλούς κίνησης των πεζών. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών, ευθυγράμμισης και εξυγίανσης των πεζοδρομίων, καθώς και την τοποθέτηση νέων υλικών, όπου απαιτείται.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 και αναμένεται να εξελιχθούν τμηματικά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής. Το συνολικό μήκος της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 200 μέτρα.

Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών για ενδεχόμενη όχληση, που πιθανόν προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών».