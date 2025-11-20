menu
20.4 C
Chania
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων επί της Κυδωνίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Χανίων», θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων επί της οδού Κυδωνίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «με το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να ανακατασκευαστούν τα πεζοδρόμια στο τμήμα της οδού Κυδωνίας από την οδό Κισσάμου έως την οδό Ζυμβρακάκηδων, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διασφάλιση της ασφαλούς κίνησης των πεζών. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών, ευθυγράμμισης και εξυγίανσης των πεζοδρομίων, καθώς και την τοποθέτηση νέων υλικών, όπου απαιτείται.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 και αναμένεται να εξελιχθούν τμηματικά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής. Το συνολικό μήκος της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 200 μέτρα.

Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών για ενδεχόμενη όχληση, που πιθανόν προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum