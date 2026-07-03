«Έρευσεν ύδωρ» – Θεατρική αφήγηση με τη Μαρινέλλα Βλαχάκη

Η παράσταση «Έρευσεν ύδωρ», με τη Μαρινέλλα Βλαχάκη, παρουσιάζεται τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο υπαίθριο Αμφιθέατρο ΕΛΜΕΠΑ Χανίων.

Πρόκειται για μια θεατρική αφήγηση που διατρέχει έναν αιώνα κρητικής ιστορίας μέσα από τις μαρτυρίες και τα βιώματα τριών διαφορετικών γενεών. Από την Πηνελόπη Σπυριδάκη, που έζησε στην ενδοχώρα των Χανίων από τα τέλη του 19ου αιώνα και αφιέρωσε τη ζωή της στην ανατροφή των έντεκα παιδιών της, στα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής και της μεταπολεμικής Ελλάδας, στα οποία ταξιδεύει το κοινό η Ηρακλειώτισσα Ειρήνη Τσικριτζή Αλμπαντάκη ξεφυλλίζοντας ένα χειρόγραφο τετράδιο αφιερωμένο στη μητέρα της, κι από εκεί στο σήμερα όπου δύο μικρά παιδιά διαβάζουν παραμύθια κι ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο.

Σύντομες, αληθινές ιστορίες, δοσμένες με φρεσκάδα και χιούμορ, φωτίζουν τη διαχρονική προσπάθεια των ανθρώπων για επιβίωση με αξιοπρέπεια και παράλληλα ζωντανεύουν έναν αιώνα τοπικής ιστορίας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Επιλογή, διασκευή, αφήγηση: Μαρινέλλα Βλαχάκη

Επιμέλεια-Δημιουργία βίντεο: Κωστής Καπελώνης

Μουσική-τραγούδι: Λεωνίδας Μαριδάκης

Στίχοι τραγουδιών: Δέσποινα Τραχαλάκη (Γιαγιά και κοπελιά)

Λεωνίδας Μαριδάκης (Στείλε με μάνα για νερό)

Ανδρική φωνή: Κωστής Καπελώνης

Στο βίντεο εμφανίζονται: Μαρινέλλα Βλαχάκη, Εύα, Μάρκος και Στέλλα Μαριδάκη.

Ζωγραφιές παραμυθιού: Νίκος Μπλαζάκης

Τεχνική υποστήριξη: Διονύσης Μανουσάκης

Παραγωγή: Πολιτιστική Εταιρία Κρήτης

Διοργάνωση: Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ¨Κύτταρο Χαλέπας¨ ΕΛΜΕΠΑ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Διεύθυνση: Ρωμανού 3, Δίπλα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων.