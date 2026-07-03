menu
31.4 C
Chania
Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

«Έρευσεν ύδωρ» – Θεατρική αφήγηση με τη Μαρινέλλα Βλαχάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η παράσταση «Έρευσεν ύδωρ», με τη Μαρινέλλα Βλαχάκη, παρουσιάζεται τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο υπαίθριο Αμφιθέατρο ΕΛΜΕΠΑ Χανίων.
Πρόκειται για μια θεατρική αφήγηση που διατρέχει έναν αιώνα κρητικής ιστορίας μέσα από τις μαρτυρίες και τα βιώματα τριών διαφορετικών γενεών. Από την Πηνελόπη Σπυριδάκη, που έζησε στην ενδοχώρα των Χανίων από τα τέλη του 19ου αιώνα και αφιέρωσε τη ζωή της στην ανατροφή των έντεκα παιδιών της, στα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής και της μεταπολεμικής Ελλάδας, στα οποία ταξιδεύει το κοινό η Ηρακλειώτισσα Ειρήνη Τσικριτζή Αλμπαντάκη ξεφυλλίζοντας ένα χειρόγραφο τετράδιο αφιερωμένο στη μητέρα της, κι από εκεί στο σήμερα όπου δύο μικρά παιδιά διαβάζουν παραμύθια κι ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο.
Σύντομες, αληθινές ιστορίες, δοσμένες με φρεσκάδα και χιούμορ, φωτίζουν τη διαχρονική προσπάθεια των ανθρώπων για επιβίωση με αξιοπρέπεια και παράλληλα ζωντανεύουν έναν αιώνα τοπικής ιστορίας.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Επιλογή, διασκευή, αφήγηση: Μαρινέλλα Βλαχάκη
Επιμέλεια-Δημιουργία βίντεο: Κωστής Καπελώνης
Μουσική-τραγούδι: Λεωνίδας Μαριδάκης
Στίχοι τραγουδιών: Δέσποινα Τραχαλάκη (Γιαγιά και κοπελιά)
Λεωνίδας Μαριδάκης (Στείλε με μάνα για νερό)
Ανδρική φωνή: Κωστής Καπελώνης
Στο βίντεο εμφανίζονται: Μαρινέλλα Βλαχάκη, Εύα, Μάρκος και Στέλλα Μαριδάκη.
Ζωγραφιές παραμυθιού: Νίκος Μπλαζάκης
Τεχνική υποστήριξη: Διονύσης Μανουσάκης
Παραγωγή: Πολιτιστική Εταιρία Κρήτης
Διοργάνωση: Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ¨Κύτταρο Χαλέπας¨ ΕΛΜΕΠΑ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Διεύθυνση: Ρωμανού 3, Δίπλα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum