Τοπικά

Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και στο Ρέθυμνο για το μακελειό στα Βορίζια- Μία σύλληψη για οπλοκατοχή

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Επεκτείνονται οι έρευνες της αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, σε σπίτια και σε άλλες περιοχές, αλλά και σε χώρους που θα μπορούσαν να καταφύγουν τα τρία αδέλφια που αναζητούνται για εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό το πρωί του περασμένου Σαββάτου και κατηγορούνται με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η αστυνομία, μαζί με τους δύο συγγενείς τους, οι οποίοι νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, αλλά και τον 39χρονο της άλλης οικογένειας, που σκοτώθηκε στη συμπλοκή και κηδεύτηκε το απόγευμα στο χωριό.

Σήμερα έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά δεν βρέθηκαν. Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πως θα διαχειριστεί την κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς και από τις δύο οικογένειες υπάρχει μεγάλη οργή και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς αρχών.

Για το λόγο αυτό η κηδεία του 39χρονου έγινε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης από την άλλη οικογένεια, που θα γίνει αύριο στα Χανιά.

Παράλληλα, στα Βορίζια, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις των τοπικών ειδικών υπηρεσιών, μαζί με την ομάδα της ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα, οι οποίες ελέγχουν ότι κινείται.

Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης της κατάστασης από πλευράς ΕΛ.ΑΣ., σε λίγη ώρα αναμένεται και νέα σύσκεψη υπό τον Αρχηγό του Σώματος αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, στο Ηράκλειο, προκειμένου να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να καθοριστούν με προσοχή οι ενέργειες της αστυνομίας.

